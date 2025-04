Aitor Albizua revela el gran secret que oculta l'estrena de 'La Familia de la Tele'

Queden tan sols un parell de dies per a un dels estrenes més esperats d'aquesta temporada televisiva: 'La Familia de la Tele'. Aquest magazín aterra a La 1 revivint l'esperit de 'Sálvame' i recuperant alguns dels seus rostres més coneguts. Davant aquest imminent debut, Aitor Albizua ha visitat el plató de 'D Corazón' per ultimar els detalls d'un programa amb tanta expectació.

El també presentador de 'Cifras y Letras' ha aprofitat la seva visita al programa d'Anne Igartiburu per mostrar-se molt il·lusionat amb el nou format. Recordem que el basc prendrà les regnes del magazín juntament amb Inés Hernand i María Patiño. Malgrat la seva llarga experiència davant les càmeres, el conductor també ha confessat sentir-se bastant nerviós davant l'estrena.

| RTVE

Una estrena carregada de "improvisació"

Segons ha avançat, el debut de 'La familia de la tele' vindrà carregat de "molta improvisació". "Realment, sabem que hi haurà una estrena però tampoc sé molt més", ha confessat Aitor Albizua, que considera que van "una mica a cegues". A més, ha volgut aclarir que aquest és "probablement" un dels projectes que inicia amb "menys informació".

A continuació, Anne Igartiburu ha pres la paraula per desvelar el gran secret sobre l'estrena de dimarts. "En maquillatge t'assabentes de tot", començava la conductora de 'D Corazón'. "Els vaig preguntar a les maquilladores si anaven a tenir assaig i em van dir que no, que anaven a pèl. Tot anirà com un salt al buit, però té una pinta boníssima", confessava ella.

Acte seguit, el magazín de crònica social per excel·lència de RTVE explicava alguns detalls sobre l'arribada de 'La Familia de la Tele'. "Hi haurà 14 espectacles de carrer, 1000 persones de públic, 200 ballarins i 100 convidats VIP. Venen disposats a revolucionar TVE. Ho farà amb una gran desfilada amb tot l'equip. Cayetana Guillén-Cuervo i Paloma del Río seran les encarregades de conduir aquesta desfilada" informava una de les redactores.

Així, Aitor Albizua s'uneix a la família 'Sálvame' aquest dimarts 22 d'abril, moment en què María Patiño, Belén Esteban o Lydia Lozano prenen La 1 amb més força que mai.