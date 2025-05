Audiències: 'La Família de la Tele' continua enfonsada i porta a un nou mínim el contenidor

Nou mínim per a 'La Família de la Tele', ara en el seu contenidor complet. Tot i una petita pujada dilluns amb la roda de premsa de Melody, aconseguint la segona posició, el programa de María Patiño continua llastrant les tardes de La 1. Aquest dimecres 28 de maig, 'La Família de la Tele' ha tornat a baixar rondant el 6% en els seus dos blocs, portant al seu pitjor resultat el contenidor.

D'aquesta manera, el contenidor de 'La Família de la Tele', de 15.55h a 20.31h, ha estat quart caient a nou mínim en quota amb un 8,4% i al seu segon pitjor resultat en espectadors amb 638.000. El lideratge en coincidència és com sempre per a les ofertes d'Antena 3 (12,6%), amb Telecinco (8,9%) com a segona opció per la mínima davant les cadenes autonòmiques (8,8%). Per la seva banda, laSexta i Cuatro empaten amb un 7% de quota a la franja.

Pel que fa al primer bloc, de 15.55h a 17.30h, 'La Família de la Tele' ha estat cinquena amb un 6,6% i 553.000 espectadors. El lideratge és per a Antena 3 (12,9% i 1.087.000), seguida de Cuatro (9,2% i 771.000) i Telecinco (8,6% i 722.000), juntament amb les cadenes autonòmiques.

| TVE

Al segon bloc, de 19.20h a 20.31h, les audiències de 'La Família de la Tele' cauen a un 5,7% de share i només 405.000 seguidors, també com a cinquena opció. El lideratge amb gran distància és per a Antena 3 (15,9% i 1.142.000) seguida de Telecinco (8,9% i 634.000), molt a prop de laSexta (8,6% i 616.000), juntament amb les cadenes autonòmiques.

Pel que fa a les dues sèries, es mantenen líders de la seva franja d'emissió, de 17.30h a 19.20h, entre els dos blocs de 'La Família de la Tele'. Així 'Valle Salvaje' continua amb bons resultats amb un 10,9% i 798.000 fidels. Per la seva banda, 'La Promesa' continua líder absoluta la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13,3% i 916.000 espectadors, tot i baixar respecte a les últimes setmanes. Amb tots aquests resultats, La 1 és segona al dia amb un 9,2% de quota.