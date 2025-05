La defensora de RTVE es pronuncia ara després de les queixes sobre 'La Família de la Tele'

'La família de la tele' no està gaudint d'un bon inici pel que fa a audiència ni a suport. El programa s'ha enfrontat a les queixes de diverses cares conegudes de RTVE i treballadors que es posicionen en contra d'aquest living show. És més, fins i tot s'han fet campanyes de signatures per demanar-ne la retirada i d'altres perquè la cadena pública doni suport al programa.

De fet, ni els mateixos protagonistes estan gaire contents amb aquesta nova perspectiva. Fa gairebé dues setmanes, Belén Esteban anunciava la seva possible sortida de 'La Família de la Tele'. "No em reconec a mi mateixa, però tampoc als altres", revelava molt afectada. A més, va confessar que des del principi no va voler participar a l'espai, ni tan sols abans de la desfilada.

Davant tant rebombori sense portar ni un mes en emissió, però amb queixes evidents i nombrosos canvis per intentar millorar el format, la defensora de RTVE, Rosa María Molló, s'ha pronunciat sobre el proper camí que li espera a 'La família de la tele'.

| TVE

Ho ha fet tot just començar la seva emissió de RTVE Responde al·legant que aquest mes no li ha faltat feina. "Com a defensora de l'audiència m'heu tingut entretinguda. Que per què tanta informació del Vaticà si som un país aconfessional, que què passa amb 'La família de la tele'..."

"Deixem que s'assentin, trobin el punt, modifiquin el que hagin de modificar i ja ho anirem veient", va expressar deixant entreveure una postura flexible i oberta, en què prefereix observar com evolucionen les coses abans de prendre decisions definitives.

Tanmateix, la defensora de moment no ha detallat quines queixes o suggeriments ha expressat l'audiència per a 'La família de la tele'. Aquest episodi es va centrar en l'apagada a RNE i les dificultats per fer programació responsable amb el planeta. Però en les properes entregues, això passarà, ja que cap programa està exempt de protagonitzar l'espai. Per això haurem d'esperar almenys un mes més, corresponent amb la propera entrega de RTVE Responde.