'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa el seu concursant més rebel i una repesca

Estem a la meitat del camí de 'Maestros de la Costura Celebrity'. La 1 va tornar a emetre ahir, 7 de març, un nou programa ple d'emoció, pressió per voler continuar i moltes sorpreses... L'entrega va estar marcada per un homenatge a Lorenzo Caprile, convidats de luxe com Rossy de Palma, Marta Sánchez i Pelayo Díaz, una prova d'eliminació i la esperada repesca.

En la primera prova, havien de reproduir quatre vestits confeccionats per la pròpia Rossy de Palma. Unes peces pertanyents al seu món surrealista, lliure i rotund. Els aprenents no van participar sols, ja que María Escoté també es va animar a participar homenatjant la seva amiga cosint un vestit de plomes al seu més pur estil.

El millor de la prova va ser Eduardo Casanova, que va replicar exactament igual un vestit de lluentons en tons morats. Carmen Farala va tornar a deixar amb la boca oberta al jurat i a Laura Sánchez li va faltar "més volum". Óscar Higares va sorprendre amb un vestit "molt ben aconseguit" quedant tercer. Edu Soto va encertar amb la proposta mentre que La Terre va decebre amb un últim lloc. A Pilar Rubio no li va funcionar arriscar amb el lluentó quedant en sisena posició i Mónica Cruz va convèncer amb un "vestit preciós", malgrat la tela.

| RTVE

En la prova per equips van viure tot un homenatge que va fer plorar a Lorenzo Caprile pels seus 30 anys de carrera. I van rebre la visita de Marta Sánchez que va ser l'encarregada de formar els equips. D'un costat, Eduardo Casanova, Terre, Carmen Farala i Laura Sánchez. De l'altre, Edu Soto, Óscar Higares, Mónica Cruz i Pilar Rubio. Però l'última paraula la va tenir Caprile, que va triar com a caps de taller a Terre i Óscar, dos aprenents que mai havien assumit aquest rol.

Aquí l'equip verd de Terre va haver de reproduir el vestit que va portarSilvia Abascal a la gala dels Goya 2011. El d'Óscar el vestit que va portar Marta Díaz al festival de Cannes el 2023. En acabar, l'equip verd es va emportar la victòria i Óscar Higares va ser nomenat millor aprenent.

Com a novetat, aquesta vegada el taller podria recuperar un aprenent expulsat. Silvia Superstar, Rosa López, Canco Rodríguez i María Esteve es van enfrontar a la temuda repesca confeccionant un corset al més pur estil Caprile. Després d'una batalla, va ser Canco Rodríguez qui va recuperar la seva plaça al taller.

| RTVE

L'últim repte va ser confeccionar un pantaló fantasia a mida per a una model. Óscar Higares, Mónica Cruz, Pilar Rubio i Edu Soto es van enfrontar a aquesta prova d'eliminació. La creativitat d'alguns es va desbordar i altres es van perdre en la tècnica. Mónica Cruz no va acabar d'entendre el patró de la seva faldilla-pantaló, i Edu Soto va apuntar massa alt. Pilar Rubio va encertar plenament i Óscar Higares ho va clavar.

I va arribar el moment de conèixer l'expulsat. Després de la deliberació, i després d'un combat entre Mónica i Edu, els jutges van decidir que: "L'aprenent que no continua al taller és Mónica".