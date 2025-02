'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa entre llàgrimes una cantant en la seva estrena

La primera edició de 'Maestros de la Costura Celebrity' ha començat amb emoció i tensió en el seu estrena, i ja compta amb la seva primera expulsada. Una cantant ha estat la concursant que ha hagut d'abandonar el talent show després d'una prova d'eliminació que va posar a prova la creativitat i habilitat dels participants.

El desafiament final d'aquesta primera entrega de 'Maestros de la Costura Celebrity' no va ser senzill. La Terremoto de Alcorcón, Carmen Farala, Pilar Rubio, Laura Sánchez i Silvia Superstar es van enfrontar a una prova que les va deixar sense paraules a causa de la particularitat dels materials que havien d'utilitzar. Seguint la línia de la moda sostenible, el talent show de La 1 va proposar a les aspirants "dissenyar i confeccionar una peça 100% ecològica en la qual puguin créixer plantes".

Carmen Farala va saber desenvolupar-se amb solvència gràcies a la seva experiència amb diferents tipus de teixits i es va assegurar la continuïtat en el concurs. Pilar Rubio i Laura Sánchez també van aconseguir sorprendre als jutges, deixant a La Terremoto de Alcorcón i Silvia Superstar com les dues concursants en risc d'expulsió. Finalment, el jurat va coincidir en el seu veredicte i va prendre una decisió unànime.

| RTVE

Ambdues aspirants van quedar per sota de les expectatives del repte, però va ser Silvia Superstar qui va acabar fora del 'Maestros de la Costura Celebrity'. "No sabem si és que no has entès bé la prova. Amb prou feines has dedicat els últims cinc minuts a incorporar aquest material viu, que era el protagonista de la prova", li va retreure Lorenzo Caprile.

La resolució va ser un cop per a Silvia Superstar, qui no va poder contenir les llàgrimes en escoltar el seu nom. La seva companya en la nominació la va abraçar, expressant una barreja d'alleujament i tristesa per la decisió. Encara que afectada per l'eliminació, Silvia Superstar va assumir el resultat amb esportivitat: "Em feia una il·lusió tremenda. És una oportunitat per a mi que us agraeixo un munt".

Abans d'abandonar el plató de 'Maestros de la Costura Celebrity', va rebre elogis del jurat i de la presentadora. De fet, es va acomiadar assenyalant a Pilar Rubio com la seva aposta per guanyar el concurs. A més, va deixar clar que la competició no és tasca fàcil: "Compte, això és un joc dur que és molt fort".