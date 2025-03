Comunicat de Carme Chaparro després de mesos d'absència després d'Informatius Telecinco

Des de fa un temps, l'absència de Carme Chaparro a Informatius Telecinco i el seu sobtat silenci a les xarxes socials havia generat preocupació entre els seus seguidors. Acostumada a compartir moments de la seva vida quotidiana, la seva desaparició sense explicacions prèvies va despertar nombrosos dubtes. Finalment, Carme Chaparro ha decidit aclarir la situació a través de les seves xarxes socials.

"Hola a tots, espero que estigueu bé. Us explicaré una cosa que per a mi és difícil d'explicar, però que espero poder explicar bé", va expressar en un missatge on se la va poder veure visiblement seriosa.

En la seva publicació, Carme Chaparro va reconèixer la inquietud de molts: "M'heu preguntat molts on sóc, per què no contesto els missatges, que estic desapareguda de les xarxes, que no penjo imatges noves". "He hagut d'aturar moltes coses de la meva vida per poder cuidar-me i tractar-me, però anem pel bon camí", va afegir, deixant entreveure que travessa un procés delicat, però amb avenços positius.

| Mediaset

Sense detallar la naturalesa del seu problema de salut, Carme Chaparro va voler transmetre confiança i agraïment: "Ciència, persones, paciència. Ja anem pel bon camí. Gràcies a tots i totes per ser-hi".

Aquesta pausa també ha impactat els seus compromisos professionals, en particular la publicació de la seva nova novel·la. "Hem ajornat per al mes de setembre. No us podré acompanyar a Sant Jordi, tampoc a la fira del llibre de Madrid ni en aquells viatges per tota Espanya", va informar, confirmant que la seva obra patirà un retard.

Malgrat aquesta pausa, Carme Chaparro mira al futur amb optimisme. "Al setembre estaré, espero, amb tots vosaltres i una novel·la que m'ha costat molt escriure. Crec que és la millor, la millor de totes i el millor tancament per a la trilogia de delicte", va avançar, generant expectació entre els seus lectors.

Abans de finalitzar el seu comunicat, Carme Chaparro va voler dirigir-se directament a aquells que la segueixen tant a televisió com en l'àmbit literari: "Recordeu-me. Jo em recordaré molt de vosaltres i ens veiem al setembre".