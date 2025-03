'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa una actriu davant la millor contrincant

El quart programa de 'Maestros de la Costura Celebrity' augmenta el seu nivell en cada entrega. Aquesta setmana ha pujat un nou nivell i s'ha demostrat que no existeixen favoritismes. A més, en aquest concurs no només n'hi ha prou amb cosir bé, sinó que cal jugar amb intel·ligència.

En la primera prova, van haver de combinar precisió i creativitat per reinterpretar la jaqueta "perfect". Una peça de motorista, amb cremalleres que s'ajusta perfectament al cos. La dificultat d'aquest repte era utilitzar teixits de tapisseria en referència a la visita de Lorenzo Castillo, interiorista. A més, van treballar per parelles, però en ser imparells, Mónica Cruz va treballar sola. Palomo Spain es va animar a canviar-se de lloc participant com un aprenent més, és clar que va acabar el primer.

La peça de Pilar Rubio i María Esteve no va convèncer encara que van tenir una idea molt bona. Edu Soto i Laura Sánchez van deconstruir la jaqueta sense gaire èxit. Eduardo Casanova i la Terre van dedicar la peça a Utrera. Óscar Higares i Carmen Farala van sorprendre el jurat amb el disseny més fidel al patró original encara que van utilitzar la mateixa tela que Eduardo i Terre. I Mónica Cruz va acabar amb una jaqueta en la qual es va "perdre".

| RTVE

Després de la determinació, Mónica Cruz va quedar en últim lloc i Carmen Farala i Óscar Higares van ser els millors de la prova per acostar-se més al patró proposat. I del taller, van viatjar fins a Oviedo per replicar dos dissenys de l'última col·lecció de Celia B. Caracteritzada per la seva agosarada combinació de colors i estampats.

Per fer equips, Mónica Cruz i Edu Soto, els pitjors de l'altra prova, es van convertir en els jutges. Aquí van haver de tirar d'estratègia i Mónica va triar la Terremoto, Pilar i Óscar, mentre que Edu va demanar Casanova, Carmen, María i Laura.

Edu Soto no va aconseguir organitzar el seu equip i a falta de deu minuts no tenia el vestit muntat. D'altra banda, Mónica Cruz es va redimir del seu últim lloc amb una gestió impecable del taller i el seu equip va ser el guanyador.

| RTVE

Per a l'últim repte de la nit, el taller va rebre Lorena Castell i Betto García. El repte va consistir en confeccionar un conjunt de llenceria amb un tocat a joc. La gran sorpresa va ser Edu Soto, que va confeccionar un dos peces impecable amb l'ajuda de Pilar Rubio. Carmen Farala es va equivocar i va presentar un banyador en comptes d'una peça de llenceria. María Esteve va barrejar teixits incompatibles.

Finalment a la palestra van estar Carmen Farala, després de l'error comès, i María Esteve que no ha tingut un concurs molt estable. La setmana passada es va absentar de diverses proves per un malestar. Després de la desfilada, els jutges van deliberar que: "L'aprenent que no continua al taller és María".

"Estic contenta, he tingut una participació irregular. He començat a tirar avui i estic feliç d'haver arribat fins aquí. El meu nivell de costura no ha arribat quan havia d'arribar", va declarar María Esteve en el seu comiat.