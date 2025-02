Qui els presenta, quan i on veure els Premis Goya: tots els detalls de la gala

RTVE desplegarà demà dissabte 8 de febrer la seva catifa vermella per retre homenatge al cinema espanyol en la tan esperada gala dels Premis Goya. Serà el tancament d'una intensa setmana en què la Corporació ha dedicat la seva programació a aquesta gran celebració cinematogràfica.

La Cobertura dels Premis Goyaarrencarà a les 19:15h amb l'arribada de les grans estrelles del cinema a la catifa vermella.Aquest esdeveniment es podrà seguir a La 1, TVE Internacional i RTVE Play, amb Elena S. Sánchez i Carlos del Amor entrevistant els protagonistes al photocall. A més, Rafa Muñoz i Miriam Moreno analitzaran els estilismes dels convidats.

Per la seva banda, Renata Rota recollirà l'ambient a l'exterior, i José Carlos Fernández mostrarà com els artistes es preparen per a la cerimònia. A més, el Telediario 2 dedicarà un segment especial a la gala amb Igor Gómez informant des de Granada.

| RTVE

A partir de les 22:00h començarà la cerimònia dels Premis Goya al Palau de Congressos i Exposicions de Granada, amb Maribel Verdú i Leonor Watling com a presentadores. Un dels moments més emotius serà el lliurament del Goya d'Honor a Aitana Sánchez-Gijón. La gala comptarà amb una destacada presència andalusa i actuacions d'artistes com Lola Índigo, Miguel Ríos, DELLAFUENTE i els germans Morente, juntament amb Alejandro Sanz, Rigoberta Bandini, Zahara, Dora i Amaral.

RNE també estarà present a l'esdeveniment. 'De Película', amb Yolanda Flores, emetrà un especial des de Granada, iniciant la seva cobertura a Radio 5 a les 21:00h. A més, es prolongarà a Radio 1 i Radio Exterior des de les 23:30h, amb entrevistes als guanyadors i protagonistes de la nit.

A més, RTVE Play oferirà un enfocament interactiu amb 'La nit dels Goya amb Henar i Judith'. Es tracta d'un programa en directe des de la catifa vermella i el backstage, conduït per Henar Álvarez i Judith Tiral. Els espectadors podran triar entre diverses senyals en directe, incloent la cobertura de La 1, la senyal neta de la catifa vermella i el programa especial de RNE.

La programació especial a La 1 inclourà dues comèdies a la tarda: "Llenos de gracia" de Roberto Bueso i "Que baje Dios y lo vea" de Curro Velázquez. Després de la gala, s'emetrà "A cambio de nada", l'òpera prima de Daniel Guzmán, premiada el 2015 amb el Goya a millor direcció novel i millor actor revelació per a Miguel Herrán.

El cap de setmana dedicat al cinema espanyol continuarà amb l'emissió de "Alguien que cuide de mí" a 'Versión española' de La 2. A més, RTVE Play comptarà amb una selecció especial amb les pel·lícules premiades als Goya, com "As bestas", "El buen patrón", "Cinco Lobitos", "No matarás", "Las niñas" i "Verano 1993". El canal temàtic RTVE Premis Goya emetrà durant 24 hores una programació especial amb títols destacats d'edicions anteriors.