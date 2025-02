'Maestros de la costura Celebrity' expulsa entre llàgrimes un concursant molt estimat

Aquesta setmana era el torn del Surrealisme en la moda. 'Maestros de la costura Celebrity' va sorprendre els seus aprenents amb unes divines creacions de la dissenyadora Elsa Schiaparelli. També van tenir temps de viatjar al llunyà oest amb la roba vaquera i fins i tot d'aconsellar a Edurne peces per a la seva pròpia gira.

Tot això en una nit en què María Esteve es va absentar de la prova d'exteriors per un problema mèdic. Óscar Higuera, en veure-la tan malament, va utilitzar el seu privilegi de salvat per reemplaçar-la en la prova d'eliminació.

La primera prova consistia a imitar l'icònic Skeleton Dress d'Elsa Schiaparelli. Un vestit que va sorgir d'un esbós que va dibuixar el seu amic Salvador Dalí. El jurat va suggerir que deixessin volar la seva ment, però sempre respectant l'essència d'aquesta dissenyadora. Això sí, tot no va ser tan fàcil ja que van haver de compartir per parelles la màquina de cosir.

| RTVE

Eduardo Casanova va voler trencar amb el seu jo anterior i utilitzar una tela rosa que després va tacar de negre com a símbol de reivindicació. Pilar Rubio va arriscar amb un look "molt sorprenent" unint la sintonia actual de la marca i Carmen Farala va tornar a brillar respectant la més pura essència Schiaparelli amb "un disseny molt espectacular". Terre va sorprendre per la unió que va fer entre les dissenyadores Chanel i Schiaparelli.

Els dissenys menys apreciats van ser els de Canco Rodríguez, amb espatlleres i un vestit senzill; Mónica Cruz, que no va respectar l'essència. María Esteve, amb un top inacabat; i Edu Soto, per un vestit bàsic i amb poca costura. Pilar, Carmen i Eduardo van destacar com els millors de la prova, encara que va ser Carmen Farala qui es va emportar el primer lloc. D'altra banda, el pitjor disseny va ser el de La Terremoto.

En la prova d'exteriors es van traslladar al llunyà oest amb la moda vaquera. El jurat va demanar als equips un look cowboy completament lliure, però amb un enfocament creatiu, sorprenent i a la moda. I aquí va venir la novetat, els aprenents van cosir a mida per a dos dels jutges: Lorenzo Caprile i María Escoté.

| RTVE

Carmen Farala es va encarregar de formar equips i ho va fer d'una manera molt estratègica triant els millors i aconseguint així que el seu equip guanyés. María Esteve va haver d'absentar-se, però tot i així va formar part de l'equip dels guanyadors.

En la tercera prova d'eliminació i ja de tornada al taller, els esperava Edurne. La cantant va visitar el programa per prendre inspiració en els seus looks de la pròxima gira. El repte va ser dissenyar i confeccionar un look que s'adaptés a les seves necessitats i el seu estil.

Mónica Cruz, Edu Casanova, Laura Sánchez, María Esteve i Canco Rodríguez van començar la prova quan Raquel Sánchez Silva va oferir als salvats l'oportunitat de reemplaçar un d'ells. Óscar Higuera es va oferir voluntari per cosir, alleujant a María Esteve, que estava malalta. Ella ho va agrair emocionada i tots dos es van intercanviar els rols.

Acabat el temps de la prova, Mónica Cruz va presentar un vestit amb capa sense comptar amb l'encant del jurat, però que complia. Laura Sánchez va presentar un vestit llencer que no complia amb les expectatives de la cantant. Canco Rodríguez va optar per un dos peces brillant, però sense acabats i molt criticat. I Óscar Higuera va presentar un vestit poc adequat, mentre que Eduardo Casanova va apostar per un conjunt inspirat en els 2000, que va resultar "bastant bé" executat.

Els jutges no ho van tenir fàcil i al final van sentenciar: "L'aprenent que no continua al taller és Canco". Eduardo Casanova va expressar un "no!" i, entre llàgrimes, els seus companys el van acomiadar i Óscar va lamentar la seva expulsió: "Se'n va Canco, és màgia".