Qui és Canco Rodríguez, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity' a La 1?

Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en què competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

| RTVE

Qui és Canco Rodríguez, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

Canco Rodríguez és recordat pel seu paper a 'Aída', la seva participació a 'Cuerpo de élite' i el seu lloc com a finalista a 'Tu cara me suena'. Als escenaris, ha treballat a "Smoking Room", "La comedia de las mentiras" i "El jurado", a més ha protagonitzat els musicals "Hoy no me puedo levantar", "The Hole 2" i "The Hole Zero". Al cinema, ha participat a "Fuga de cerebros", "Operación Camarón" i "Sevillanas de Brooklyn".

També destaca el seu projecte personal, l'obra teatral "El rock and roll ha muerto", dirigida per Víctor Conde, un recorregut que uneix la seva vida amb la història del rock and roll. A més, Canco Rodríguez continua formant-se en altres disciplines com la música i la dramatúrgia. De fet, actualment està de gira amb "Los bandos de Verona".

| RTVE

Canco Rodríguez, qui defineix la costura com un "ofici matemàtic amb infinites possibilitats", desenvolupa una nova passió inspirat per la seva mare. Ha creat diverses peces a mida per a la seva dona, una de les quals és un cosset del qual se sent molt orgullós. El seu estil caòtic, amb inclinació cap al gòtic, es barreja amb el seu amor per la música.

Sempre li ha agradat la moda, ha copiat els looks dels seus grups favorits i a través del seu vestuari desenvolupar la seva personalitat. Amb els dissenys d'Alexander McQueen va descobrir la vinculació de la moda amb l'art. Guarda amb molt afecte una jaqueta de camussa color camel heretada del seu pare.