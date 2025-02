Qui és Eduardo Casanova, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity' a La 1?

Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en què competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

| RTVE

Qui és Eduardo Casanova, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

És recordat pel seu paper a 'Aída', que ara torna a les pantalles a través d'una pel·lícula. Com a cineasta, va assolir reconeixement global amb el curtmetratge "Eat my shit", la història del qual de Samantha es va tornar viral i va guanyar el premi a Millor Curtmetratge a SXSW. Aquest èxit el va portar a dirigir "Pieles", el seu primer llargmetratge, que va rebre tres nominacions als Goya.

La seva segona pel·lícula, "La Piedad", també va recollir premis internacionals: millor pel·lícula al Fantastic Film Fest d'Austin i a Fantasia de Montreal, entre altres. El 2024, va estrenar "Al Margen", el seu primer documental, i ha dirigit capítols del biopic de Nacho Vidal per a Lionsgate.

| RTVE

A més, compagina la seva carrera en cinema amb publicitat i videoclips per a marques com Bimba y Lola o artistes com Tini Stoessel i C. Tangana. Es mou entre l'indie i el mainstream, sense perdre la seva essència creativa. Cal destacar que també va participar a 'MasterChef Celebrity'.

De petit somiava amb ser dissenyador i creava quaderns amb dissenys. Encara que va començar a cosir en preparar-se per a 'Maestros de la Costura Celebrity', la moda sempre ha estat la seva obsessió. S'inspira en els anys 70 i busca "el seu color" en aquesta experiència. El seu estil arriscat es reflecteix en photocalls i el seu primer disseny, una bossa amb llaç, simbolitza la seva essència.