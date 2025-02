'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa una cantant sense valorar la seva peça

Una setmana més, el taller ha reobert les seves portes. Ahir, La 1 va emetre el segon episodi de 'Maestros de la Costura Celebrity', i hi va haver de tot. Els concursants van rebre la visita de l'actriu Adriana Ugarte, qui va assumir el rol de quart jurat. A més, hi va haver confessions sorprenents i desafiaments que van posar els participants al límit amb proves d'alt voltatge.

El desafiament va començar explorant dues tendències totalment oposades: l'estètica 'coquette' i l'ostentosa 'mob wife'. Una prova que semblava que seria en parelles, però que va canviar en l'últim segon. Sent imparells, Rosa es va quedar sola i va ser ella la responsable de triar quin estil faria cadascú. Edu Soto va sorprendre el jurat amb un abric molt 'mob wife' al més pur estil 'El Padrino' i Laura Sánchez es va alçar com la millor de la prova. Per contra, a Carmen Farala se li va oblidar el fil, va malgastar molta tela i va veure trontollar la seva posició guanyant-se el davantal negre. També van estar en les últimes posicions Rosa i Mónica Cruz.

| RTVE

El repte d'exteriors va consistir a replicar dos dels looks d'una marca i en l'última prova va ser protagonista la Inteligència Artificial. Per primera vegada en la història del programa, la IA va entrar al taller com una eina de disseny. El desafiament va consistir a reutilitzar diferents looks, conegut com upcycling.

Així, en la segona prova d'expulsió s'han enfrontat Pilar Rubio, Rosa López, La Terre, CancoRodríguez, Edu Soto, Laura Sánchez i Carmen Farala amb el seu davantal negre. Des de l'inici, per a Rosa López no ha estat un bon programa, ja que s'ha bloquejat en gairebé totes les proves i en aquesta ha decidit demanar l'imperdible daurat. Significa que ha pogut comptar amb l'ajuda d'Eduardo Casanova.

| RTVE

No obstant això, aquesta ajuda no ha servit de gaire, ja que ha comès dos grans errors. En primer lloc, no portava la seva pròpia firma com a dissenyadora, i en segon lloc, no ha creat cap obertura per escurçar els braços: "Les peces que es col·loquen en maniquí han de ser funcionals. Si no, no les podem valorar", ha recordat María Escoté.

Amb aquests dos errors, Rosa López s'ha convertit en la segona expulsada de 'Maestros de la Costura Celebrity', i el jurat no va valorar la seva creació. La cantant ha reconegut els seus errors: "M'hauria agradat haver mantingut una mica més la calma i no deixar que em devori la inseguretat d'aquella Rosa de fa 23 anys".