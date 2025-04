El canvi inesperat en els continguts de 'Tentáculos' a causa de Cristina Tárrega

'Tentacles' segueix el seu curs malgrat no estar aconseguint bones dades d'audiència. El nou programa de Carlota Corredera va debutar el passat 26 de març a Ten després que 'Ni que fuéramos' digués adeu pel seu viatge a La 1. I, després de dues setmanes en emissió, ja ha experimentat el seu primer canvi.

El format compta amb dos blocs: 'Xafarderies & Tele' i 'Crime & Life'. No obstant això, en l'últim programa, aquest últim bloc va ser eliminat per una causa major. Des de la direcció del programa, han decidit dedicar les tres hores a la premsa rosa, una decisió que ve arran del que ha succeït recentment amb Cristina Tárrega.

Ja ho anunciava Carlota Corredera, presentadora del format, a l'inici del programa: "Avui parlarem moltíssim de Cristina Tárrega. Tenim un testimoni protegit que vol seguir aportant-nos llum sobre com és com a companya i presentadora. Avui no hi ha 'True Crime' perquè ho portem posat amb Cristina Tárrega".

El que ha succeït amb aquesta figura de Telecinco no és més que un conflicte latent des de fa temps, però que el passat dimecres es va avivar. La polèmica va sorgir quan Kiko Hernández va acusar a 'Tardar' de plagiar a 'Ni que fuéramos' el seu rànquing d'audiència amb el seu minut d'or i plom. Un minut d'or a Telecinco protagonitzat per Cristina Tárrega, que va ser trucada en directe per Hernández per felicitar-la. La trucada no li va sentar molt bé i arran d'això el programa ha volgut desemmascarar la tertuliana.

| TEN TV

Carlota Corredera ha afirmat que aquestes desavinences es remunten a la cancel·lació de 'Sálvame': "Ella és una de les persones que públicament es va alegrar que cancel·lessin 'Sálvame'. A més, es va encarregar de passejar-se per prop de la redacció i prop del plató, que això m'ho han explicat persones que estaven allà, no és un conte xinès. Va ser de les persones que es va alegrar i no va evitar fer-ho públic".

Amb aquesta excusa, 'Tentacles' ha comptat amb diversos testimonis que posen en dubte a Cristina Tárrega: "Des del moment en què anunciàvem que avui parlaríem de Cristina Tárrega, els telèfons de TEN s'han col·lapsat. Hi ha una allau de testimonis que volen intervenir en el programa", ha assegurat la presentadora.

El primer atac per part del programa ha estat de la mà del reporter Gonzalo Vázquez, que s'ha desplaçat fins a la cadena de davant amb un diploma que condecora el seu minut d'or a 'Tardar'. El col·laborador ha aconseguit que Cristina Tárrega el veiés des del cotxe, però en cap moment s'ha aturat: "No hi ha paraules per descriure la reacció de Cristina quan es va adonar de qui érem".

| Canal Quickie

El segon combat amb la presentadora de Telecinco ha vingut amb les acusacions d'un testimoni que va treballar a 'La vida sense filtres', programa presentat per Cristina Tárrega. L'home l'ha qualificat com una persona amb poca consideració al seu equip i com una diva televisiva que intentava controlar la gent.

A més, ha assegurat que la presentadora té moltes enveges a companyes de professió com Terelu Campos i Carlota Corredera i que fa rituals perquè s'enfonsin en audiència... Per la seva banda, Noelia Zazo, col·laboradora de 'Tentacles', ha incorporat el relat d'un altre testimoni: "Diu que ella arribava una mica abans i era inaccessible per a l'equip. Comentaven que era molt complicat treballar al seu costat i expliquen que cada vegada que hi havia una lectura de guió, hi havia un problema perquè ella mai donava el seu braç a tòrcer".