Belén Rodríguez revela la batalla legal que ha emprès després de la seva guerra amb 'Sálvame'

La tornada de Belén Rodríguez a la televisió no ha passat desapercebuda. Després d'allunyar-se del focus mediàtic per motius de salut, la col·laboradora ha reaparegut al plató de 'Fiesta' i 'Tardear'. La periodista ha reprès la seva faceta professional, però també ha decidit trencar el seu silenci sobre el seu distanciament amb Terelu Campos i la seva ruptura amb l'entorn de 'Sálvame'.

Durant l'emissió d'aquest dimecres, 'Tardear' va voler mirar enrere per contextualitzar les paraules de Belén Rodríguez, que va admetre obertament que ja no té relació amb Terelu Campos. "Belén, la teva amistat amb Terelu anys va ser bona i no hi va haver la distància que hi ha ara. Hi va haver un temps en què tenien una gran amistat que es va veure danyada per un esdeveniment. Aquest és l'origen del conflicte", anunciava Frank Blanco abans de donar pas a un vídeo.

Aquest va portar records dolorosos per a Belén Rodríguez, que, visiblement afectada, no va dubtar a expressar la seva indignació: "Ja m'he enfadat. Si veig tot això perquè jo no he vist res d'això, tot està judicialitzat. El judici és al juny i no puc entrar en profunditats ni parlar d'això".

| Mediaset

"Sé el que s'ha dit sobre mi i m'enfada veure-ho. El 90 i escaig per cent de les coses que s'han dit de mi són mentida. Jo a la meva vida he traït ningú, no només a Teresa. No crec que hi hagi ningú que ho pugui dir ni demostrar. Dir les coses és molt fàcil, però tots els companys de premsa que van voler parlar en el seu moment saben que no conec ningú de la premsa ni a la meva vida he trucat a ningú", va assegurar, reafirmant la seva innocència.

La col·laboradora també va revelar que, en el seu moment, hi va haver companys que van intentar desmentir la versió que l'assenyalava com a responsable, encara que sense èxit. Verónica Dulanto li va preguntar directament per què creu que se la va assenyalar: "Doncs perquè pugen quatre punts d'audiència i està aportat a la demanda. M'encantaria poder-vos explicar tot, però no puc, tinc el judici d'aquí a dos mesos i llavors ho explicaré tot que en tinc moltes ganes".

Quan Antonio Montero va parlar del "conflicte" amb l'equip de 'Sálvame', Belén Rodríguez va ser ferma a desmarcar-se d'aquest terme. Per a ella, el que va passar va ser un atac unilateral: "Van ser un grup de persones que sense pietat van carregar contra mi. Jo me'n vaig anar a casa meva sense dir ni mu i he estat callada tres anys. Conflicte no hi va haver ni hi ha hagut acusacions creuades. Em van atacar a mi sense pietat", va sentenciar.

Antonio Montero li va fer veure que, en aquell moment, no va rebre el suport de les Campos. La seva resposta va ser tan clara com dolorosa: "No, és que em van atacar".