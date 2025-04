RTVE anuncia el futur de 'El Cazador' amb canvi de cadena després de ser retirat de La 1

S'acosten nous canvis a Televisió Espanyola que marquen el rumb que prendran els seus dos principals canals, La 1 i La 2. I és que últimament la cadena pública està reconstruint la seva graella televisiva amb l'objectiu d'aconseguir la major audiència possible. Això sí, sempre aportant servei públic.

Entre els seus últims moviments destaquen la incorporació de nous formats com 'La familia de la tele', un livingshow que s'estrenarà a La 1 el 22 d'abril; 'Malas lenguas', amb Jesús Cintora a La 2, un programa dedicat a desmuntar bulos; i 'Jeopardy', un concurs que arribarà molt aviat a La 2, el canal cultural de la cadena.

Respecte a aquest últim, tres concursants han de posar a prova els seus coneixements, la seva estratègia i la seva rapidesa mental. Però, a més, han d'enfrontar-se a una mecànica original. 'Jeopardy' és l'únic concurs en què el presentador dona les respostes i els concursants plantegen les preguntes.

A aquest concurs se li suma un altre més, i és que si per alguna cosa destaca el segon canal és per la seva àmplia oferta de concursos al llarg del dia, com 'Saber y ganar', amb el mític Jordi Hurtado, o 'Cifras y letras', presentat per Aitor Albizua. L'últim a incorporar-se serà 'El Cazador'.

| RTVE

Fins ara, 'El Cazador' s'emetia a La 1, però aquesta setmana s'ha acomiadat de les tardes de TVE. El motiu és l'aposta de RTVE pel nou format d'actualitat, 'Malas Lenguas', que aquesta setmana s'ha emès en simulcast en ambdós canals.

No obstant això, ja es coneix quin serà el seu destí definitiu: Televisió Espanyola ha decidit traslladar el format a La 2. La cadena encara compta amb nombroses entregues ja gravades de 'El Cazador' i la seva versió Stars, encara que es desconeix si finalment s'emetran.

Així, la segona cadena de RTVE incorporarà a la seva graella el concurs que s'emetia a les tardes de La 1. Per la seva banda, Rodrigo Vázquez, conductor del concurs des dels seus inicis, s'ha mostrat caut al parlar del destí del programa. "En principi, per part de TVE, sembla un punt, no sé si seguit, però punt i a part. Tenen altres projectes confirmats en cartera i suposo que quan tot estigui llest, li donaran pausa a 'El Cazador'", declarava recentment.