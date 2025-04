'De Viernes' aixeca el veto a la seva pròxima convidada estrella després d'anys desapareguda

'De Viernes' tira la casa per la finestra amb una de les entrevistes més buscades. Després d'un llarg temps com a vetats a Mediaset, la família Ortega Cano ha tornat a les pantalles i els programes han pogut tornar a parlar del polèmic clan. Per exemple, fa un mes, Ana María Aldón es va reincorporar a l'equip de 'Fiesta' per parlar de 'Supervivientes', però també de les seves trames personals.

D'aquesta manera, 'De Viernes' fa aquest 11 d'abril, un pas més enllà. Després d'un temps apartada dels focus, Gloria Camila fa un pas endavant i trenca el seu silenci a 'De Viernes'. Ho fa, a més, després de sortir a la llum fa tan sols uns dies les seves fotos amb el cantant Álvaro García.

La filla de José Ortega Cano concedeix una de les entrevistes més esperades i tocarà gairebé tots els temes que han marcat la seva vida. A més, en aquest avançament, Gloria Camila avança el que opina sobre la situació que va viure el seu pare: ''El meu pare estava molt perdut, la presó li va salvar la vida''.

| Mediaset

"El respecte cap a mi s'ha perdut per no ser filla biològica. Busco una conversa perquè al final no deixa de ser la meva germana", diu Gloria Camila en l'avançament llançat per 'De Viernes'. "Creus que no se t'ha explicat tota la veritat?", pregunta Santi Acosta, però just acaba la promo abans d'emetre's la resposta.

Recordem que una de les últimes intervencions de Gloria Camila a televisió va ser a finals de 2022 amb el seu pas per 'Pesadilla en el Paraíso'. Després del reality, va decidir allunyar-se dels focus, tenint en compte que era col·laboradora de 'Ya son las ocho', sent posteriorment vetada a Mediaset. No obstant això, ha participat puntualment en algun format televisiu, com recentment, fa justament un mes, a 'Y ahora Sonsoles'.

En audiències, la setmana passada, 'De Viernes' va ser la segona opció de la nit, mantenint-se en un correcte 12% i 999.000 seguidors des de Telecinco. L'espai de Santi Acosta i Beatriz Archidona va congregar 3.962.000 d'espectadors únics al llarg de la seva emissió a Telecinco.