Kiko Hernández carrega en directe contra Cristina Tárrega després de la còpia de 'Tardear'

'Tentacles' segueix el seu curs malgrat no estar aconseguint bones dades d'audiència. El nou programa de Carlota Corredera va debutar el passat 26 de març a Ten després que 'Ni que fuéramos' digués adeu pel seu viatge a La 1.

Aquest nou projecte ofereix un primer bloc de "Xafarderies & Tele" que compta amb Kiko Hernández, l'únic col·laborador que no s'ha mudat al nou programa de Televisió Espanyola, 'La família de la tele', però que ho farà aviat. Al programa d'ahir, 9 d'abril, es va abordar un possible plagi de 'Tardejar', l'espai vespertí de Telecinco, a 'Ni que fuéramos'.

El programa presentat per María Patiño comptava totes les seves tardes amb el seu minut d'or i plom. Javier de Hoyos s'encarregava de mostrar en pantalla el millor i pitjor moment d'audiència, sent l'or el més vist i el plom el menys. Kiko Matamoros va liderar diverses vegades, superant a Belén Esteban en més d'una ocasió.

Just fa dos dies, 'Tardejar' va portar el seu rànquing de moments amb més audiència protagonitzat per Cristina Tárrega. Aquest moment ha significat una còpia per a Kiko Hernández, excol·laborador de 'Ni que fuéramos', i ha decidit trucar en directe a la de Telecinco per donar-li l'enhorabona pel seu minut d'or. "Tenim les idees perfectes perquè ens copien", va bromejar el col·laborador.

| TEN TV

"Ahir et van donar el minut d'or al teu programa", va expressar l'ex de 'Sálvame' quan la seva interlocutora va agafar el telèfon sense avisar que estaven en directe a 'Tentacles'. "Però Kiko, no en teniu prou amb tot?Jo sóc feliç per altres coses. La meva professió no me la prenc com vosaltres, no em torno boja amb aquesta jugada vostra".

"Jo estic en una altra. Ni el minut d'or ni les flors, Kiko. M'estàs trucant per posar-me demà. No em truquis per aquestes coses, de veritat. No us adoneu que jo estic en una altra?", li va retreure Cristina Tárrega.

"T'estic donant l'enhorabona per una cosa que és bonica", va replicar el tertulià. "No em truquis en directe, t'ho he agafat perquè no veia que eres tu. Deixeu de trucar-me. A mi m'és igual això. Enhorabona a vosaltres, però deixeu-me viure", després d'això va penjar el telèfon. "Què poc humor té", va etzibar Kiko Hernández.