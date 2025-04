El inesperado cambio en los contenidos de 'Tentáculos' a causa de Cristina Tárrega

'Tentáculos' sigue su curso a pesar de no estar logrando buenos datos de audiencia. El nuevo programa de Carlota Corredera debutó el pasado 26 de marzo en Ten después de que 'Ni que fuéramos' dijera adiós por su viaje a La 1. Y, tras dos semanas en emisión, ya ha experimentado su primer cambio.

El formato cuenta con dos bloques: 'Chismes & Tele' y 'Crime & Life'. Sin embargo, en el último programa, este último bloque fue eliminado por una causa mayor. Desde la dirección del programa, han decidido dedicar las tres horas a la prensa rosa, una decisión que viene a raíz de lo ocurrido recientemente con Cristina Tárrega.

Ya lo anunciaba Carlota Corredera, presentadora del formato, al inicio del programa: "Vamos a hablar muchísimo hoy de Cristina Tárrega. Tenemos un testigo protegido que quiere seguir arrojándonos luz sobre cómo es como compañera y presentadora. Hoy no hay 'True Crime' porque lo traemos puesto con Cristina Tárrega".

Lo sucedido con esta figura de Telecinco no es más que un conflicto latente desde hace tiempo, pero que el pasado miércoles se avivó. La polémica surgió cuando Kiko Hernández acusó a 'Tardear' de plagiar a 'Ni que fuéramos' su ránking de audiencia con su minuto de oro y plomo. Un minuto de oro en Telecinco protagonizado por Cristina Tárrega, que fue llamada en directo por Hernández para darle la enhorabuena. La llamada no le sentó muy bien y a raíz de esto el programa ha querido desenmascarar a la tertuliana.

Carlota Corredera ha afirmado que estas desavenencias se remontan a la cancelación de 'Sálvame': "Ella es una de las personas que públicamente se alegró de que cancelasen 'Sálvame'. Además, se encargó de pasearse por cerca de la redacción y cerca del plató, que eso me lo han contado a mí personas que estaban allí, no es un cuento chino. Fue de las personas que se alegró y no evitó hacerlo público".

Con esta excusa, 'Tentáculos' ha contado con varios testimonios que ponen en entredicho a Cristina Tárrega. "Desde el momento en el que anunciábamos que hoy hablaríamos de Cristina Tárrega, los teléfonos de TEN se han colapsado. Hay una avalancha de testigos que quieren intervenir en el programa", ha asegurado la presentadora.

El primer ataque ha sido de la mano del reportero Gonzalo Vázquez, que se ha desplazado hasta la cadena de enfrente con un diploma que condecora su minuto de oro en 'Tardear'. El colaborador ha conseguido que Cristina Tárrega lo viera desde el coche, pero en ningún momento se ha detenido: "No hay palabras para describir la reacción de Cristina cuando se dio cuenta de quiénes éramos".

El segundo combate con la presentadora de Telecinco ha venido con las acusaciones de un testigo que trabajó en 'La vida sin filtros', programa presentado por Cristina Tárrega. El hombre la ha calificado como una persona con poca consideración a su equipo y como una diva televisiva que intentaba controlar a la gente.

Además, ha asegurado que tiene muchas envidias a compañeras de profesión y que hace rituales para que se hundan en audiencia... Por su parte, Noelia Zazo, colaboradora de 'Tentáculos', ha incorporado el relato de otro testimonio: "Dice que ella llegaba un poco antes y era inaccesible para el equipo. Comentaban que era muy complicado trabajar a su lado y cuentan que cada vez que había una lectura de guion, había un problema porque ella nunca daba su brazo a torcer".