Cristina Tárrega desmenteix rotundament un rumor sobre la seva persona a 'Tardear'

Des que Terelu Campos va abandonar 'Supervivientes'són moltes les persones, públiques i anònimes, que han criticat la col·laboradora. En el seu retorn a Espanya, s'ha trobat amb alguns detractors que l'han assenyalat com una companya altiva i prepotent. Tot sorgia arran d'unes declaracions d'Alessandro Lequio, que assegurava que la tertuliana hauria contractat una noia només perquè li portés el cendrer.

Des de llavors, en el programa 'Tardejar' compten amb un espai de tertúlia anomenat Con T de Tarde, en referència al programa que la filla de María Teresa Campos presentava a Telemadrid. Aquesta vegada el programa ha rebut la visita de la cantant Marián Conde, que va ser col·laboradora. I, a diferència d'altres companys de redacció o producció, l'artista només ha tingut bones paraules per a Terelu Campos.

Després d'això i mostrar el minut d'or del programa, Frank Blanco i Verónica Dulanto van demanar a la col·laboradora que prestés atenció a unes declaracions d'un exministre sobre ella. Màxim Huerta es pronunciava a 'El programa de Ana Rosa' davant unes informacions que asseguren que la mare de Megan Markle faria "encanteris" a la família reial britànica. "Posa gent al congelador", deien al matinal. "Com la Tàrrega", afegia entre rialles el periodista.

| Mediaset

"Em sembla un comentari dels que fa Màxim de gràcia, de vinga, una gràcia de llengua de faldilla molt curta i llengua molt llarga", començava rebatent la col·laboradora. "A veure, jo no tinc ningú mai al congelador. Aquesta és una llegenda urbana. Us dic de debò, és que no serveix per a res si tu ets catòlica". "No ho he provat, ni ho provaré perquè em sembla un absurd", aclarava.

Va deixar clar la seva incomoditat davant aquest tema, "mai parlo d'això perquè em molesta. Ha estat una llegenda, un comentari d'algú amb molt mala llet". I va aprofitar per convidar la gent a casa seva perquè obrin el congelador i descobreixin que només té "bona carn de boví o de pollastre. Sempre tinc verdures fresques". "Que quedi clar que jo no he congelat ningú. Això no serveix per a res. Això per a què servirà? Si servís per a alguna cosa, estaríeu tots ficats", afegia en to de broma.

Els seus companys li van preguntar si, després d'aquestes declaracions, consideraria demandar l'escriptor, però ella va rebutjar la idea. "En la vida no s'ha de fer mal a ningú, perquè la vida és un karma que es paga aquí. Ni congeladors, ni flors, ni banys ni res. Cal ser bona persona i anar de cara", sentenciava la tertuliana.