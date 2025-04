La descomunal xifra que Kiko Hernández va rebutjar per anar a 'Supervivientes' a Telecinco

Si alguna cosa té el reality de 'Supervivientes' és que mesos abans que comenci són infinitat de noms els que surten a la llum com a possibles participants. I és que el programa compta amb molts noms a la seva llista, però no tots es fan realitat per diferents motius.

Un nom que ha ressonat en moltes edicions ha estat el de Kiko Hernández, l'ex de 'Sálvame' ha tingut l'oportunitat d'anar diverses vegades, però cap ha estat la definitiva. No com els seus companys Kiko Matamoros, Mila Ximénez o Terelu Campos que sí que es van atrevir a viure l'experiència a Hondures.

Ara, el mateix col·laborador ha revelat a 'Tentáculos' quant li van oferir per anar i la raó per la qual ho va rebutjar. "Jo vaig negociar amb ells en privat veure les meves filles, perquè jo no vull estar una setmana sense parlar amb elles. Simplement. Fixa't el que demanava. Ni pizza, ni tabac… No volia el de Terelu. L'únic que demanava era parlar amb les meves filles per videotrucada", ha revelat Kiko Hernández.

| Canal Quickie

"I em van dir que sense problema, que hi hauria un espai a la setmana", ha afirmat el tertulià. Va ser en aquest moment quan Carlota Corredera li va fer la pregunta estrella: "Quant t'oferien a la setmana?". "Ho puc dir?", ha preguntat Kiko Hernández en veu alta als seus directors.

Finalment ha revelat quant li van oferir en el contracte per participar a 'Supervivientes': "Entre 39.000 i 41.000 euros". "O sigui, 40.000, anem", ha etzibat la presentadora. Encara que és una xifra descomunal, el col·laborador va deixar clar que va rebutjar aquesta oferta no només pel temps sense veure les seves filles, sinó perquè es va assabentar que el programaestava negociant a les seves esquenes amb el seu marit, Fran Antón.

"Vaig dir que no. Tant per les meves filles com per l'intent d'atreure Fran Antón. Després em vaig assabentar que estaven negociant, quan no se sabia res que jo estava amb Fran i jo estava despistant i tal, que a ell el van trucar per un altre costat i el que volien era la trobada dels dos. I allà vaig dir jo que no anava", ha sentenciat Kiko Hernández.