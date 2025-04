Gerro d'aigua freda per a Carlota Corredera després de les audiències de 'Tentáculos' a Ten

Males notícies per a Carlota Corredera amb l'inici de la tercera setmana de 'Tentáculos'. Les audiències no han acompanyat el format de Ten des de la seva estrena, que va agafar el relleu de 'Ni que fuéramos' a la tarda, encara que en una franja diferent. No obstant això, aquest dilluns 7 d'abril, 'Tentáculos' de Carlota Corredera ha caigut a mínim en audiències.

Recordem que la segona setmana de 'Tentáculos' va aconseguir mediar un 0,8% de share, estant unes tres dècimes per sota de la mitjana diària de Ten. El resultat va estar molt per sota dels obtinguts per 'Ni que fuéramos', que es movia al voltant del 2% de quota de pantalla. No obstant això, 'Tentáculos' també lluita en un horari molt diferent, primer contra 'Pasapalabra' i els informatius, per acabar contra grans apostes com 'El Hormiguero', 'La Revuelta' o 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, aquest dilluns 7 d'abril, 'Tentáculos' de Carlota Corredera ha arrencat la seva nova setmana en mínim amb un escuet 0,7% i tan sols 76.000 espectadors. El format, que s'ha dividit en diversos blocs, ha destacat amb un 1,1% en el dedicat principalment a la crònica rosa. D'aquesta manera, 'Tentáculos' de nou està quatre dècimes per sota de la mitjana de Ten, que aconsegueix un 1,1% en el dia.

A més, 'Tentáculos' tampoc s'ha aconseguit colar entre les emissions més vistes de Ten aquest dilluns, sent setena en la llista. El rànquing dels cinc formats més vist ha estat tot per a 'Caso Cerrado' amb les seves emissions entre les 15:30h i les 20h, horari de 'Ni que fuéramos'. La més vista ha estat la de les 15:23h amb un bon 1,7% de quota i 161.000 fidels.

Recordem que les tres hores diàries de 'Tentáculos' estan dividides en dos grans blocs temàtics que abordaran continguts d'actualitat i entreteniment. El primer d'ells, anomenat "Chismes & Tele" se centra en les últimes novetats del món de l'espectacle i la televisió. El segon, anomenat "Crime & Life", amb la col·laboració d'un equip de periodistes i advocats, inclou reportatges d'investigació sobre històries rellevants en l'àmbit de la criminologia i la justícia.