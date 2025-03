María Verdoy s'emociona en directe a 'Socialité' amb una confessió molt personal

'Socialité' està imparable. Després de l'estrena de Sofía Suescun com a nova presentadora, donant l'última hora de 'Supervivientes 2025', ara el programa torna a sorprendre amb una exclusiva molt personal per a la seva presentadora. Una sorpresa per a María Verdoy, que s'ha quedat sense paraules en veure que es convertia en notícia en el seu propi programa.

María Verdoy ens té acostumats a portar les regnes de 'Socialité'. No obstant això, en aquesta ocasió, la periodista s'ha convertit en la protagonista del magazine per un motiu molt diferent. "Estimada María Verdoy, atenta a això perquè t'hem preparat al programa una 'sorpreseta' per a tu, de cine", li advertia el seu company, Antonio Santana.

I és que la periodista havia assistit el dia anterior a la catifa vermella del Festival de Cinema de Màlaga. Enfundada en un elegant vestit vermell, María mostrava públicament el seu suport cap a una persona molt especial en la seva vida. Amb la seva presència, s'acabava de confirmar la seva relació amb el director Albert Pintó, que trepitjava sòl andalús per estrenar 'Tierra de nadie'.

A més, el cineasta (conegut per pel·lícules com 'Malasaña 32' o 'Nowhere') no dubtava a dedicar-li unes paraules molt emotives a la seva enamorada. "És una noia meravellosa. Quan estàs enamorat fas bogeries i li vaig dir 'no ho facis', però em va dir que volia estar aquí, al meu costat", es confessava Albert Pintó.

| Mediaset

El cineasta també aprofitava per lloar la tasca de la seva companya, assegurant no perdre's mai 'Socialité'. "És la millor presentadora, massa poques coses li donen", assenyalava, mostrant un gran suport per a la presentadora i la seva professionalitat. "És el sol, la llum, és tot... és la dona de la meva vida", es confessava finalment Albert, feliç per haver fet pública la seva relació.

I des del plató, María Verdoy es quedava sense paraules. "S'ha quedat bona tarda, no?", preguntava la presentadora, visiblement emocionada i volent canviar de tema. No obstant això, finalment es pronunciava sobre el vídeo.

"Molt bonic aquest vídeo, estic flipant amb la repercussió. El feliç que es queda un quan deixa de dissimular", deia ella, alleujada. "Jo no sóc la que dona els titulars normalment, crec que no he de ser-ho, però quan és una cosa tan bonica com parlar d'una cosa tan bonica com l'amor, per què no?", afegia, agraint el tractament que ha tingut la premsa amb la notícia.