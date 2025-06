El subdirector de 'La Família de la Tele' es pronuncia sobre les males audiències

Ahir es va complir un mes de l’esperada —i accidentada— estrena de ‘La família de la tele’, després de dos intents fallits. En aquests 30 dies, el programa ha estat al focus mediàtic per les seves polèmiques i per les seves baixes audiències. Sense anar més lluny, abans-d’ahir l’espai es va acostar al seu mínim històric en share, arribant a empatar amb La 2.

I no serà per falta d’intents, ja que el programa ha experimentat diversos ajustos en només un mes. Tanmateix, malgrat els continus canvis, el magazín, presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua, continua sense aconseguir el suport del públic.

Després d’aquesta patacada dia rere dia, nombrosos col·laboradors del programa no han deixat passar l’oportunitat per expressar la seva opinió sobre les baixes audiències. Ara, se suma a aquesta conversa el subdirector, Escaleto, qui ha ofert una entrevista a Tribuna Valladolid on aborda amb més detall la situació del programa.

| RTVE

Davant d’aquells que qualifiquen el programa de teleescombraria, Escaleto opina el següent: "L’escombraria és als ulls de qui mira, no en qui fem aquest tipus de televisió. Nosaltres oferim entreteniment de consum ràpid perquè la gent gaudeixi i desconnecti del seu dia a dia".

I, encara que per a ell és impossible triar entre ‘Sálvame’, ‘Ni que fuéramos’ o ‘La família de la tele’, confessa que tots li han aportat grans experiències. "Ara, a ‘La família de la tele’ estic vivint un canvi brutal. Hem tornat a la televisió a lo gran i no està sent un camí fàcil. Cal acostumar-s’hi de nou. És el programa sobre el qual menys puc parlar perquè fa molt poc que hi som. Només un mes".

Les crítiques de ‘La família de la tele’

‘La família de la tele’ dona molt de què parlar i dia rere dia es publiquen moltes notícies sobre tot el que passa a l’espai. No comptaran amb el suport de l’audiència, però és innegable que donen de què parlar a les xarxes socials i a les webs de notícies.

| TVE

Sobre les crítiques rebudes, Escaleto explica com les gestiona per mantenir el focus en la seva feina: "Intento no llegir gaire aquestes crítiques per no sentir que tinc una mirada tan potent posada sobre la meva feina. Hi ha un gran sector que ens mira amb lupa i que celebra cada error que tenim. Però el meu dia a dia és tan intens que no em deixa fer altra cosa que centrar-me en mi mateix i en fer bé la meva tasca".

I pel que fa a les audiències que es publiquen dia rere dia, Escaleto admet que desitgen millorar els resultats, però assegura que s’estan esforçant per aconseguir-ho. "Ens agradaria tenir més audiència, és cert. Però hi estem treballant. Estem focalitzant i remant perquè així sigui".

Finalment, reconeix que els canvis i millores són una prioritat en què ja estan treballant, encara que trobar solucions ràpides no és senzill. "Si tinguéssim una vareta màgica ho sabríem. Quan no obtens l’audiència esperada, reflexiones i et preguntes el perquè. Com que no tenim, encara, la fórmula, no l’hem aplicat. Potser necessitem temps per greixar la nostra maquinària i que aquest producte funcioni. Els inicis sempre són complicats. Nosaltres ens estem adaptant".