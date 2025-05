Comunicat de més de 130 treballadors de RTVE contra 'La Família de la Tele'

La primera setmana de 'La Familia de la Tele' a La 1 ha desfermat una creixent polèmica dins i fora de la cadena pública. Als obstacles inicials per al seu llançament, retardat per la mort del papa Francesc i l'apagada, s'hi suma ara un malestar evident entre aquells que han format part de la història de RTVE. Tot això després que el Consell d'Informatius de RTVE ja critiqués la cobertura de 'La Familia de la Tele' al Vaticà.

"El Consell d'Informatius de TVE urgeix a la presidència i al Consell d'Administració de RTVE a actuar perquè el programa 'La Familia de la Tele' no minvi la credibilitat dels nostres serveis informatius ni perjudiqui la nostra imatge de marca", va començar el comunicat.

"Els professionals de la informació d'aquesta casa porten llargues jornades a Roma informant amb serietat i rigor sobre el conclave per a l'elecció del nou papa. Ahir, 'La Familia de la Tele' va enviar una de les seves col·laboradores a Roma, a un esdeveniment clarament informatiu, utilitzant el micròfon de TVE. Ni el to ni la forma d'aquest programa és el que s'espera d'una televisió pública en un esdeveniment d'aquesta importància. Els nostres professionals i els nostres espectadors mereixen respecte", afegia.

| RTVE

Aquest dilluns, més d'un centenar d'extraballadors han fet pública la seva disconformitat amb el nou magazín vespertí, unint-se al comunicat emès la setmana passada pel Consell d'Informatius. El text, difós des del compte oficial del Consell d'Informatius, recull la preocupació de 132 antics professionals de la casa.

"Com a extraballadors de RTVE, volem mostrar el nostre suport al comunicat publicat pel Consell d'Informatius de TVE i sumar-nos a la preocupació pel perjudici que un programa com 'La familia de la tele' pot suposar per a la imatge de la televisió pública", comença l'escrit, que ha estat àmpliament compartit a les xarxes.

"Pensem que pels seus continguts, el seu to i el que representen alguns dels seus col·laboradors no compleix els mínims de qualitat i principis exigibles a un mitjà obligat sempre a ser servei públic", afirmen.