Adeu a Belén Esteban: 'La Família de la Tele' es reestructura sense col·laboradors

Després de setmanes marcades per males audiències, 'La Família de la Tele' ha iniciat aquest dilluns 2 de juny una profunda transformació. L'aposta de La 1, que reuneix diversos rostres vinculats a l'era 'Sálvame', s'ha reinventat amb menys durada i una estètica renovada. Tanmateix, la gran novetat ha estat l'absència dels col·laboradors a La 1.

El primer gran canvi ha estat el seu horari, ja que a partir d'ara, l'espai dura 70 minuts, començant a les 15:55h i finalitzant a les 17:05h. Aquesta reformulació no només retalla temps, sinó que també modifica substancialment el seu plantejament escènic i narratiu.

Una de les decisions més comentades ha estat l'eliminació dels col·laboradors del plató de 'La Família de la Tele'. A partir d'aquesta nova etapa, María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua han estat en solitari al plató a La 1. Tanmateix, just abans, a RTVE Play, sí que hi han participat Kiko Matamoros i Lydia Lozano, tot i que no han saltat a l'emissió en obert.

| RTVE

Els continguts també han adoptat un to més definit, centrat clarament en l'actualitat del cor. Entre els vídeos que s'han emès durant el programa, s'han abordat temes relacionats amb la família Jurado, Kiko Rivera, la relació d'Aitana i Plex o Marina Rivers. El resultat ha estat una barreja que recorda a l'estil de Socialité, amb ecos del to d'Aquí hay tomate i de Sálvame Lemon Tea, que també va presentar María Patiño a Telecinco juntament amb Terelu Campos.

Tanmateix, Marta Riesco continua sent la reportera principal de 'La Família de la Tele', i aquest dilluns ha intervingut des de les immediacions de la casa de Marichalar. També hi ha hagut connexió en directe amb Isa Pantoja des del seu domicili, per comentar l'actualitat del seu germà. A això s'hi va sumar l'aparició imprevista de Kiko Matamoros des de la redacció, així com una última hora oferta per Javier de Hoyos, també entrant des de la redacció. A més, Nuria Marín i Silvia Taulés han aparegut als vídeos emesos al llarg de l'emissió.