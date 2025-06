Comunicat de Marta Peñate per revelar el motiu de la seva entrevista a 'De Divendres'

Fa menys de 24 hores que Marta Peñate revelava a les seves xarxes socials que havia perdut el fill que esperava amb Tony Spina. Després de diversos intents, a mitjan maig la jove anunciava que s’havia quedat embarassada després d’una transferència embrionària. Tanmateix, la parella ha rebut un nou cop després de perdre el nadó que esperaven.

Només unes hores després, Telecinco anunciava que Marta Peñate i Tony Spina seran uns dels convidats de 'De Viernes' aquest 6 de juny. Aquesta entrevista ha provocat algunes crítiques entre els seus seguidors, ja que es farà només un dia després del trist anunci. No obstant això, Marta Peñate ha volgut donar la cara, compartint un comunicat amb els seus seguidors.

"Vaig al programa 'De Viernes', i a vosaltres, els que sempre hi sou i als que m’estimeu de veritat us explicaré el motiu. Sé que la majoria em direu que no he de donar explicacions perquè és la meva vida i és la meva història i faig amb ella el que vull. La veritat és que no hauria de donar-les, però tinc la necessitat d’explicar-ho", ha començat el comunicat Marta Peñate a través del seu Instagram.

| Instagram, @martapenateamador

"Encara no he tingut el coratge de pujar una història ensenyant la meva cara, sento 'vergonya'. Sí, sé que és absurd, però no tinc valentia per mostrar-me, no sé com fer-ho ni per on començar, sincerament no sé com trencar el gel", afegeix la col·laboradora de televisió.

D’aquesta manera, ha revelat els motius: "Se m’ha ofert en diferents ocasions anar al programa, i per motius que ara no explicaré he declinat l’oferta. Aquesta vegada ho veig necessari, més que res perquè soc un personatge públic i sé que en algun moment trauran el tema i em preguntaran. Prefereixo fer-ho ja i així poder passar pàgina, no haver de tornar a parlar d’això i de la merda que he viscut... perquè creieu-me que ha estat una merda, i això no ho desitjo a ningú".

| Telecinco

"Hauré d’entrar a plató, obligant-me a donar la cara, no tinc opció de sortir corrents i fugir i no mostrar-me com estic fent per xarxes socials. No entenc per què sento vergonya per donar la cara, no he fet res dolent, però és que no sé què dir, com començar i acabar. Mai em penediré d’haver-ho fet públic, però és cert que no vull tornar-ho a fer per no veure’m aquestes", ha explicat Marta Peñate.

A més, s’ha justificat sobre el fet de fer públic l’embaràs: "Estic patint per dos: pel meu dolor i per l’obligació d’haver-ho de fer públic. Repeteixo, no em penedeixo d’haver ajudat tantes dones, però sé que aquestes mateixes dones entendran que després de tot el que m’ha passat en un futur ho vulgui portar en privat, i si torno a tenir un 'dol' com aquest... no haver de passar a sobre pel mal tràngol i l’obligació d’explicar-ho".

"Espero que després de l’entrevista de demà no em costi molts dies donar la cara per aquí. Tant de bo tot passi aviat i tornar a pujar el meu contingut de sempre: rient i sent feliç. Us estimo, i sé que aviat donaré la cara per aquí

també", ha conclòs Marta Peñate.