Gira de 180º a 'La Família de la Tele' amb canvis en els presentadors i continguts

RTVE viu moments d'alta tensió amb 'La Familia de la Tele', el magazín vespertí que no acaba de connectar amb l'audiència. Aquest dimecres, el programa va tocar fons amb Belén Esteban manifestant en directe el seu desig d'abandonar el projecte. Unes crítiques a les quals es va sumar tot l'equip, revelant els seus problemes amb 'La Familia de la Tele'.

La situació va derivar en una resposta immediata per part de RTVE, comunicada per María Patiño: "Després del que ha passat aquesta tarda en aquest plató s'ha convocat una reunió d'urgència dels directius de RTVE i responsables del programa per acordar diferents mesures que afectaran dràsticament el programa. La reunió s'està produint en aquest moment i ens avancen que les mesures seran comunicades a la productora demà al matí".

No obstant això, ni tan sols la crisi retransmesa en directe ha provocat la pujada en audiències de 'La Familia de la Tele'. Aquest dimecres 14 de maig, el primer bloc, de 15:55h a 17:13h, va ser la cinquena opció perdent tres dècimes de quota fins a un 6,4% i 541.000. Respecte al segon bloc de 'La Familia de la Tele', de 19:08h a 20:32h, es va enfonsar a nou mínim d'audiències amb un insostenible 5,5% de share i només 428.000 televidents.

| RTVE

El dijous, el programa va tornar a obrir amb María Patiño al capdavant: "Ha arribat el moment de comunicar-los a vostès què passarà. No sé a partir de demà, però avui sí. Després de la catarsi que vam viure ahir, a 'La familia de la tele' viurem canvis. Ja saben vostès que les famílies no sempre estan unides i cadascú té el seu paper en les famílies i de vegades es fragmenten".

El primer d'aquests canvis es va materialitzar de seguida:el segon bloc del programa va quedar en mans d'Inés Hernand i Aitor Albizua. Aquests lideraran una nova línia editorial més centrada en temes d'interès social i allunyats de l'enfocament inicial de l'espai. En canvi, María Patiño liderarà el primer tram amb continguts de cor, com ha passat fins ara.

En aquesta línia, Inés Hernand va anunciar el primer contingut del renovat segon tram. "Començarem amb que defensar un company d'escola li ha sortit molt car a una jove de Madrid", va avançar, marcant un to més proper a l'actualitat i els problemes quotidians.