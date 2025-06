El secret sota clau de 'La ruleta de la sort' que revela Laura Moure

El passat mes d’abril, 'La Ruleta de la Suerte' va complir 19 anys en antena, consolidant-se com un dels concursos més emblemàtics de la televisió espanyola i un clàssic dels migdies. D’aquesta manera, Jorge Fernández i Laura Moure formen el tàndem ideal que acompanya els espectadors abans d’Antena 3 Noticias 1.

Dia rere dia, el programa continua assolint un enorme èxit professional, amb grans dades d’audiència. Tant és així que la cadena va decidir premiar-lo amb una versió nocturna de 'La Ruleta de la Suerte' els dissabtes.

Arran de l’èxit dels presentadors de 'La Ruleta de la Suerte', Laura Moure, la copresentadora que destapa les lletres del panell, ha concedit una entrevista a 'Y ahora Sonsoles'. En aquesta ha parlat sobre la seva trajectòria, els èxits del programa i alguns secrets que s’amaguen darrere del popular concurs.

Al llarg de l’entrevista, Laura Moure va recordar els seus inicis com a model, confessant entre rialles que al principi "no sabia posar cara de dona, ni carona de guapa, ni fer posats", i reconeixent que aquest tipus de coses s’aprenen, però també es senten. A més, va revelar que quan va començar a 'La Ruleta de la Suerte' pensava que seria una cosa puntual, de tot just un any. Tanmateix, ja fa una dècada que acompanya i entretingut els espectadors cada migdia.

La seva vida va fer un gir inesperat el 2014, just quan es preparava per viatjar a Milà i continuar la seva carrera com a model. Mentre feia les maletes, va rebre una trucada que ho canviaria tot: li proposaven fer un càsting per a 'La Ruleta de la Suerte'. Va superar la prova amb escreix i, el 13 de gener de 2015, va aparèixer per primera vegada a televisió.

"Vaig en ordre de lectura desvetllant lletres. Hi ha gent que no entén per què em dirigeixo primer a una i després a una altra", va explicar Laura Moure durant la seva entrevista. La copresentadora també va desvetllar alguns detalls curiosos del funcionament del programa, com que graven tres entregues al dia amb una antelació d’aproximadament dos mesos entre la gravació i la seva emissió.

A més, va sorprendre en revelar que la pantalla del panell no és tàctil, com molts espectadors creuen. "Hi ha algú en un despatx seguint el moviment de la meva mà perquè coincideixi amb la lletra que assenyalo", va confessar. Una revelació que va deixar atònita Sonsoles Ónega, que no va poder evitar reaccionar amb un espontani: "No m’ho puc creure".

En audiències, 'La Ruleta de la Suerte', amb un 22,7% de quota i 1.606.000 espectadors, va ser el quart programa més vist del mes de maig, assolint 61 mesos consecutius de lideratge. Va ser el programa amb més quota de la televisió, amb la qual va superar per 12,5 punts el seu rival, 'Vamos a ver', sent la segona major avantatge històrica. Gairebé 3,2 milions d’espectadors únics van seguir cada dia el programa, que també va triomfar en cap de setmana