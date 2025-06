Audiències: 'La Família de la Tele' s'acosta al seu mínim, ja empatada per La 2

'La Família de la Tele' continua sense trobar el seu lloc, cada dia baixant més en audiències. Tot i els continus canvis, el programa capitanejat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua no aconsegueix el suport del públic. I és que les últimes audiències no auguren un bon futur a 'La Família de la Tele' a La 1.

Recordem que, després de cancel·lar el segon bloc, 'La Família de la Tele' va estrenar una nova estructura dilluns. María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua van estar tota l’hora en solitari, davant d’una taula, donant pas a vídeos. Tanmateix, 'La Família de la Tele' va ser la sisena opció en audiències marcant un escàs 6,2% de quota i 557.000 espectadors.

Després d’aquest resultat, el format va tornar a canviar dimarts amb el retorn dels col·laboradors al plató com Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano. No obstant això, això tampoc va millorar els resultats, caient a un pobre 6% de share i 535.000 espectadors.

| RTVE

D’aquesta manera, 'La Família de la Tele' s’ha quedat a tres dècimes del seu mínim en audiències en marcar un 5,8% de quota i 507.000 seguidors a La 1. Per tant, és superada en coincidència per Antena 3 (13% i 1.138.000), Cuatro (11,2% i 984.000) i Telecinco (7,4% i 648.000). A més, 'La Família de la Tele' empata amb La 2 (5,8% i 511.000), encara que aconsegueix superar per una dècima laSexta (5,7% i 503.000).

D’aquesta manera, el lideratge a la sobretaula ha estat per a 'Sueños de libertad' com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 13,3% i 1.174.000 televidents des d’Antena 3. Per la seva banda, 'Todo es Mentira' ha pujat al seu màxim històric amb un 10,1% i 837.000 a Cuatro amb l’entrevista a Leire Díez. Tanmateix, 'Tardear' continua en un pobre 8,3% i 672.000 espectadors en la seva franja completa.

Just després de 'La Família de la Tele', 'Valle Salvaje' continua a la baixa amb un 8,2% i 638.000 fidels. No obstant això, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13% i 901.000. Per tancar la tarda, 'Aquí la Terra' aconsegueix un escàs 7,7% i 635.000 fidels, després del fluix 'El Cazador Stars' (5,5% i 394.000).