Alba Carrillo es pronuncia davant les males audiències de 'La família de la tele'

Després de setmanes marcades per males audiències, 'La Família de la Tele' ha iniciat aquest dilluns 2 de juny una profunda transformació. L’aposta de La 1, que reuneix diversos rostres vinculats a l’era 'Sálvame', s’ha reinventat amb menys durada i una estètica renovada. Tanmateix, la gran novetat ha estat l’absència dels col·laboradors a La 1.

Una sèrie d’ajustos per intentar reflotar un format que, a punt de complir un mes en emissió, ho farà amb només 70 minuts i arrossegant xifres d’audiència molt criticades. Davant aquest difícil inici, Alba Carrillo no ha dubtat a pronunciar-se sobre la freda acollida que ha tingut 'La Família de la Tele'.

Ho ha fet en una entrevista per a El País amb motiu del seu nou projecte com a presentadora del reality de Netflix, 'Jugando con fuego', on, inevitablement, ha sorgit la pregunta sobre les audiències. La televisiva ha parlat amb franquesa sobre les crítiques del programa i sobre aquest 'periodisme de segona' amb què qualifiquen el cor.

| RTVE

"Les crítiques les considero un excés, una posada en escena. Hi ha molta política. Crec que pujar al carro de les senyores de la comunicació, com si hi hagués periodistes de primera i de segona, em sembla patètic", ha començat reivindicant davant les diverses crítiques que va patir l’espai molt abans de començar per integrar rostres de l’antic 'Sálvame'.

A més, no ha dubtat a treure pit davant la feina que fan dia a dia. "De vegades és molt més vergonyós el que es fa en el periodisme polític que el que fem nosaltres. Algunes periodistes a qui admiro m’han decebut", manifesta en relació amb els continguts que s’acosten més a l’entreteniment i cor.

"Em fa gràcia quan diuen: 'Això es paga amb els meus impostos'. Ja, i amb els meus es paguen els toros, un entreteniment basat en la mort", una rèplica en què ha intentat posar en evidència la doble moral sobre en què s’inverteixen els impostos.

"Estem fent una cosa blanca i divertida i ens mereixem una oportunitat. Jo a més vaig arribar després. Quan una cosa va malament, allà vaig. Soc molt kamikaze. Veig una injustícia i em surt la meva Joana d’Arc", assenyala recordant la seva incorporació.