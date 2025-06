Gir en els continguts de 'La Família de la Tele', amb el retorn de Belén Esteban

L'incertesa s'ha instal·lat definitivament a 'La Família de la Tele' a La 1. El programa de la tarda continua la seva trajectòria amb una successió de canvis que semblen respondre més a la improvisació que a una estratègia clara. En només dos dies consecutius, 'La Família de la Tele' ha ofert dues versions completament diferents, mantenint únicament el seu trio de presentadors: María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua.

Dilluns, 'La Família de la Tele' va sorprendre prescindint dels col·laboradors i estructurant-se com un compendi de vídeos introduïts pels presentadors, gairebé sense interacció o fil narratiu. Una fórmula que remetia directament a espais com 'Socialité' o l'antic 'Aquí hay tomate' i que va deixar el públic descol·locat per la seva fredor i manca de ritme.

Tanmateix, l'endemà, 'La Família de la Tele' va recuperar els tertulians al plató, tornant part de la dinàmica habitual de l'espai. Aquesta nova mutació del format va provocar bromes internes entre els mateixos presentadors, que no van dubtar a ironitzar sobre la situació. María Patiño va obrir el programa amb una frase amb sarcasme: " Ai, molt bona tarda de nou, avui comença un nou dia, un nou dia diferent com qualsevol dia ".

| RTVE

La decoració del plató també va ser objecte de comentaris i Inés Hernand, al·ludint al redisseny dels sofàs. "Avui, com estem veient precisament una nova disposició dels sofàs", va apuntar la presentadora, a la qual cosa Aitor Albizua va respondre sense pensar-s'ho: "Una altra més".

Inés Hernand va aprofitar per plantejar una dinàmica basada en l'enfrontament de postures: "Efectivament, els sofàs enfrontats. Farem com amb els grans temes que hi ha postures oposades, convido els col·laboradors que aquest sigui el sofà a favor i aquest en contra ".

La conversa va girar entorn de les recents declaracions de Mar Flores al pòdcast de Nagore Robles. Va ser llavors quan María Patiño va decidir desmarcar-se del debat: "Jo no puc estar ni a favor ni en contra perquè no representa per a mi ni el millor ni el pitjor ". Això va generar un moment còmic que David Valldeperas, des de la direcció, va aprofitar per rematar amb humor: "Doncs et quedes dreta".

"Ah, a sobre castigada?", va respondre ella. Aitor Albizua va fer broma a l'instant: "No, el càstig va ser ahir al racó de la taula María ".