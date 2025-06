Kiko Jiménez sentencia 'La família de la tele' i el seu possible retorn a Telecinco

Avui es compleix un mes de l'esperada —i accidentada— estrena de 'La família de la tele', després de dos intents fallits. En aquests 30 dies, el programa ha estat al focus mediàtic per les seves polèmiques i per les seves baixes audiències. Sense anar més lluny, ahir l'espai es va acostar al seu mínim històric en share, arribant a empatar amb La 2.

I no serà per manca d'intents, ja que el programa ha experimentat diversos ajustos en només un mes. Tanmateix, malgrat els continus canvis, el magazín, presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua, continua sense aconseguir el suport del públic.

Tanmateix, Kiko Jiménez, que un dia va ser col·laborador de 'Sálvame', ha assenyalat els principals errors que està tenint el format i suggereix que la solució podria passar pel seu retorn a Telecinco. "No tenir por de res ni de ningú. Ser lliure i dir el que penses en cada moment. I per descomptat, opinar des del cor", ha començat apuntant en una entrevista que ha concedit a El Confi TV.

| TVE

A més, ha assenyalat que el veritable problema d'audiències rau en el canvi de cadena. "Ells necessiten Telecinco i és probable que Telecinco també els necessiti a ells. Feien un tàndem perfecte i és on molaven. Han anat a una altra cadena i ja no molen".

El televisiu ha expressat moltes recomanacions, però de moment ha admès que actualment no té relació amb ells. "No tinc relació estreta amb cap, però si ens trobem ens saludem i tot bé. Sí que tinc més proximitat amb Lydia Lozano i alguna vegada ens enviem algun missatget".

Amb aquesta nova etapa de 'La família de la tele', Kiko Jiménez considera que els col·laboradors estan desubicats, perduts i fora de sincronització. Segons ell, no estan mostrant la seva autèntica essència i, encara que creu que amb el temps milloraran, també assenyala que no compten amb el suport ni del públic ni dels seus propis companys de cadena.

"Aquest no és el seu lloc. El seu hàbitat era Telecinco i en sortir d'allà... doncs això, estan com pollastre sense cap. A l'univers Mediaset tots ens retroalimentem de tot i això és el que mola", sentencia. I pel que fa a un possible retorn a la que va ser casa seva, reconeix que no li sembla inviable que pugui tornar a passar. "Jo estaria encantat que tornessin. Tenen talent i són bons en el que fan. Sí que crec que no haurien d'haver estat tan rancorosos ni actuar d'aquesta manera tan ressentida".