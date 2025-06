María Patiño desmenteix un rumor sobre la seva relació amb 'La família de la tele'

El caos és el protagonista moltes vegades a 'La família de la tele' i més quan un espai acaba d’aterrar i s’està adaptant. Tanmateix, això s’accentua quan el programa està a les mans de tres presentadors que mai no han compartit plató. Per això, María Patiño s’ha plantat i ha dit prou.

A això s’hi afegeix que el living show compleix demà un mes en emissió després d’una estrena complicada —amb dues cancel·lacions prèvies— i unes dades d’audiència poc favorables que afecten els seus protagonistes i generen titulars constantment.

Potser no gaudeixen d’un bon share d’audiència, però el que és innegable és que donen de què parlar tant als informatius com a les xarxes socials. De fet, un tuit publicat per una usuària opinant sobre María Patiño va servir com a detonant perquè la presentadora desmentís un rumor sobre la seva relació amb els altres presentadors, Aitor Albizua i Inés Hernand.

| RTVE

La internauta va compartir un vídeo de 'La família de la tele' en què María Patiño es mostrava visiblement molesta per la manca d’atenció dels col·laboradors i presentadors, que van ignorar les seves indicacions. Tot va passar mentre es tastava el plat estrella del dia, preparat per Belén Esteban, al qual tots es van abalançar per degustar-lo.

La tuitaire ha volgut destacar la visible incomoditat de la presentadora amb els altres. "Normal que avui María Patiño hagi esclatat, ja que no l’han respectada. Inés i Aitor s’ho prenen a broma, es nota que els és igual el projecte. Són un NO".

"Jo ja no puc més amb La família", va dir María Patiño en abandonar el plató, acostant-se al públic que l’animava a tornar i tastar els ous de Belén Esteban. Després d’aquest moment recuperat a les xarxes socials, la televisiva ha volgut citar la publicació desmentint el text de l’usuària que afirmava un problema amb 'La família de la tele'.

"No és així. Les famílies de vegades són rebels i el protocol no sempre es compleix", va assegurar María Patiño a través de X, destacant la bona relació que manté amb els altres presentadors. Tot i que la comunicadora no ha negat en cap moment que en l’emissió no estigués continguda, de fet ho ha ratificat compartint un tuit amb aquesta mateixa opinió.