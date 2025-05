Carlota Corredera revela ara una amenaça que va rebre de Terelu Campos en el passat

Des que va sortir de 'Supervivientes' i molt abans des que va començar la seva aventura a l'illa, Terelu Camposha estat en boca de tothom per una cosa o per l'altra. Primer, per la seva decisió de participar en el reality i els suposats privilegis que hauria tingut durant la seva estada. I després, per les crítiques al seu comportament en el passat, durant la seva etapa com a presentadora.

A causa de tot això, a 'Ni que fuéramos' i a 'Tentáculos' han estat recurrents a criticar en tot moment l'actitud de la televisiva. I no en el bon sentit com a companys que van ser en el seu dia, sinó tot el contrari. El més crític amb ella i la família Campos és Kiko Hernández, qui dia a dia recorre a l'humor per burlar-se dels passos de Terelu Campos.

Però aquesta vegada ha estat Carlota Corredera qui ha volgut revelarcom va ser el seu desafortunat primer encontre amb la filla de María Teresa Campos. Tot passava quan la supervivent confessava a Hondures que no volia tornar a tenir una parella amb fills. Al fil d'això, la presentadora va avisar que els espectadors "anaven a al·lucinar" en relació amb el que anava a explicar.

La primera vegada que van coincidir va ser a la redacció de 'La Noria', programa que presentava Jordi González i dirigit pels responsables de La Osa Producciones, la mateixa productora darrere de 'Aquí hay tomate'. Cal recordar que tant María Teresa Campos com Terelu Campos van arribar a denunciar aquest programa. Fins aquí tot correcte, ja que no va succeir cap enfrontament.

| Canal Quickie

El problema va venir en el seu segon encontre quan Carlota Corredera estava com a directora a 'Sálvame'. "Em truca per telèfon un número que jo no conec i era Terelu. Resulta que en aquella època, ella estava amb una parella que era de Màlaga i tenia fills. El cas és que sona el meu telèfon i era ella perquè a Sálvame se'ns va escapar un pla dels fills de la seva parella sense pixelar", va explicar a 'Tentáculos'. "No et puc dir el que em va dir en aquella trucada de telèfon, però us ho podeu imaginar...", va relatar deixant entreveure cert enuig.

Kiko Hernández va exigir conèixer què li va dir realment. "Si hem arribat fins aquí aguantant aquesta xapa, volem saber ja el contingut final. Si et va insultar, digues que et va trucar, què et va dir. Et va dir filla de fruita? Filla d'hospital? Subnor?".

Després d'això, Carlota Corredera s'ha vist obligada a revelar el contingut del missatge: "Em va dir que m'havia de morir, que érem uns pocavergonyes. Que ens anaven a demandar i se'ns cauria el pèl, que com se'ns acudia no posar uns menors pixelats. I que la seva parella anava per nosaltres". "No em va donar temps a dir 'Terelu, perdona', Clonc", expressava mentre representava amb la seva mà el gest de penjar.