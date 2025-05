Surt a la llum l'afer de Terelu Campos amb un altre concursant de 'Supervivientes'

Si hi ha algú que ha aprofitat el seu (escàs) temps a Hondures ha estat Terelu Campos. La famosa col·laboradora de Telecinco ha utilitzat 'Supervivientes' per obrir-se en canal en molts dels temes que han abordat la seva vida privada. Ara, la concursant ha aprofitat per explicar la nit de passió que va viure amb un dels seus companys als Cayos Cochinos.

I és que la tertuliana tornava a les cristal·lines platges hondurenyes amb una missió molt especial: donar inici a la unificació. A més de ser la posseïdora de la clau que desvelava aquesta valuosa informació, l'exconcursant de 'Supervivientes' ha tornat a conviure amb els seus companys. Entre la fam i les condicions meteorològiques, Terelu Campos ha optat per recordar l'affaire que va mantenir amb Álvaro Muñoz Escassi.

Terelu i Escassi, un "tardeo" de passió

| Mediaset

Tot sorgia en un matí qualsevol, on Makoke decidia preguntar-los directament si havien "tingut una nit d'amor". Una pregunta que provocava una mirada còmplice entre els dos concursants. "No ho explicarem gratis", responia l'exgenet en to divertit, secundat per la col·laboradora.

Davant aquesta resposta, la resta de companys seguia indagant en aquest possible 'affaire' entre Terelu Campos i Escassi. "Potser no era ni de nit", seguia el genet, amb aquell to jocós d'abans. Malgrat l'interrogatori, cap dels dos no deia res, cosa que feia sospitar encara més els supervivents. "Si no ha passat, és tan fàcil com dir que no", els retreia Joshua Velázquez.

Per descomptat, Sandra Barneda ha volgut qüestionar directament els dos protagonistes de la història. "Jo sóc un senyor i no donaré detalls", contestava Escassi, mentre es veia a Terelu Campos fent-li gestos perquè no digués res. Tot i això, l'habitual col·laboradora de Telecinco es mostrava molt més sincera.

"Jo també sóc una senyora i no diré res, però mai he estat de segones parts per molt bones que fossin", sentenciava ella, confirmant indirectament el que havia passat. Una notícia que deixava en xoc tant la presentadora com la resta de concursants de 'Supervivientes'.

També a Carmen Borrego, habitual col·laboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "Jo no en tenia la més mínima idea perquè Terelu sempre ha estat molt discreta", assegurava la germana de la concursant. "A mi hi ha una cosa que em sorprèn i és que Escassi ha estat parella de la seva gran amiga Lara (Dibildos), així que ha hagut de ser abans", recalcava ella.