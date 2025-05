Candela Peña reapareix a 'La Revuelta' amb una petició directa a TVE i David Broncano

Candela Peñava visitar per primera vegada 'La Revuelta' acompanyada d'un missatge molt reivindicatiu. L'actriu va tornar a coincidir amb David Broncano després d'haver estat una col·laboradora recurrent a l'antiga 'Resistencia' de Movistar+.

La seva visita va coincidir amb la promoció de la seva nova sèrie 'Furia', que s'estrena pròximament a Max. Durant l'entrevista hi va haver temps per a tot, especialment tractant-se del seu retorn a la que ja considera la seva nova casa. La seva alegria era evident, feliç de retrobar-se amb els seus antics companys.

Entre els temes que va abordar, va destacar el tabú de la menopausa, revelant que ja ha començat un tractament hormonal i explicant en què consisteix. "Totes les dones viurem un terç de les nostres vides amb aquest tomatón", va afirmar. Moment en què va aprofitar per aconsellar als seus companys: "En aquest programa sou molt mascles, tots molt heteros. Porteu alguna dona a partir de 40 que estigui una mica amb vosaltres", va expressar.

| RTVE

Però les recomanacions per al programa no van quedar aquí. Aquesta vegada va clamar alt davant tots els canvis de graella de la cadena pública. "Ara el programa de Marc Giró ens l'han tret fins vés a saber. TVE és ara una mica una pinyata, que la trenques i surt de tot".

Sumat a això, es va declarar gran fan de la nova versió de 'La Revuelta' a la televisió pública admetent que la veu cada dia per donar audiència al programa de David Broncano. Encara que va revelar que la veia a Movistar, on no es compten les xifres, demanant així al "director de TVE" que li posés una antena.

A més, va aprofitar per enviar a Silvia Alonso un missatge clar per mitjà de David Broncano. "Digue-li a la teva nòvia que hi haurà segona de 'Furia', estan buscant artistes, posa't en contacte amb el teu representant. Rodar amb Félix Sabroso és un somni. Són dones en estat de fúria amb nois al nostre servei", va recomanar l'actriu. No és la primera vegada que Candela Peña parla públicament de la difícil missió de ser actriu a partir de X anys d'edat.