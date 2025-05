Miguel Ángel Revilla frena Pablo Motos per desmentir un bulo sobre la seva persona.

En ple ull de l'huracà, Miguel Ángel Revilla ha tornat a la que ja considera casa seva per concedir una de les entrevistes més esperades. El polític va visitar 'El Hormiguero' després de fer-se pública la intenció de Juan Carlos I de presentar una demanda, i tan sols uns dies després del fallit acte de conciliació del passat 15 de maig. En aquest pas previ, només va acudir el càntabre i per part del rei emèrit només va assistir el seu procurador, tot i que Juan Carlos I es trobava a Espanya. Amb això, Revilla no es va retractar de les seves declaracions mantenint-se ferm: "Jo no he mentit".

Com es pot intuir, la nit d'ahir va ser complicada per a l'expresident de Cantàbria, i així ho va reconèixer només asseure's al programa d'Antena 3: "És un dia complicat". Encara que els seus advocats li van recomanar estar "serè i tranquil" en la seva ja extensa i recurrent visita.

"Estic amb una pau interior, que és el que a mi m'importa, i amb la consciència tranquil·la", va assegurar Miguel Ángel Revilla referint-se a la denúncia per injúries del rei emèrit. Com és habitual, va parlar amb llibertat sobre tots els temes, inclosos els bulos que han circulat en contra seva després de fer-se pública la querella. "Vull aclarir certs bulos d'alguna cadena o ràdio que s'enfaden perquè vinc molt aquí", va afegir.

"El bulo que estan llançant, gent de molta influència, és que m'estic forrant amb les televisions", va revelar l'escriptor. "En la meva vida, ho juro, en la meva vida!", va reconèixer enfadat i alçant el to de veu. "Mai he cobrat res. No he anat només a 'El Hormiguero', he estat en tots els programes, i mai en la meva vida he cobrat un euro de les televisions, mai!", va recalcar Revilla.

És més, el polític va relatar que, amb motiu de la seva vintena visita, el programa de Pablo Motos va voler regalar-li un rellotge valorat en 5.000 euros, però ell es va negar. "Revilla no cobra per venir a les televisions", va exclamar amb fermesa recollint un gran aplaudiment del públic.

Amb això, Pablo Motos va aprofitar per confirmar el que s'havia dit. "Mai he pagat a cap convidat ni un euro. Aquí la gent ve perquè vol". I va recalcar donant suport al seu amic: "Dinero aquí mai has cobrat".