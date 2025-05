'Tentáculos' fitxa per sorpresa dos col·laboradors de La 1 per reforçar el seu equip

La reestructuració de 'Tentáculos' no s'atura. El format que presenta Carlota Corredera a Ten i Canal Quickie continua evolucionant i aquesta setmana ha fet un pas més en la seva estratègia en recuperar el segell i el to de 'Ni que fuéramos'. El programa ha reprès l'esperit de l'espai vespertí desaparegut per reforçar la seva presència a la franja de tarda.

Recordem que 'Ni que fuéramos Tentáculos' ocupa la tarda de dilluns a divendres entre les 17:15h i les 19:00h, mentre 'La Familia de la Tele' no s'emet a La 1. D'altra banda, el format manté la seva edició nocturna, 'Tentáculos prime time', de 20:30h a 21:45h. El moviment sembla haver donat fruits: aquest dimecres, el programa va marcar un 1% de quota en la seva versió vespertina i va pujar a l'1,2% a la franja de nit.

A més, 'Tentáculos' també ha reforçat el seu equip de col·laboradors amb tres incorporacions de pes. La primera a arribar ha estat Raquel Arias, antiga concursant de 'Supervivientes' el 2023 i rostre habitual de 'Así es la vida' a Telecinco.

| Canal Quickie

No obstant això, el passat divendres, la transformació de 'Tentáculos' es va accentuar amb l'entrada de dues cares molt conegudes de l'univers televisiu. Tot en una entrega que ha comptat amb l'absència puntual de Carlota Corredera, que va assumir un nou rol com a presentadora del segon bloc de 'La familia de la tele' en substitució d'Inés Hernand. Això va donar pas al retorn d'un rostre clàssic: Víctor Sandoval, que ja va formar part de 'Ni que fuéramos' i ara canvia de vorera i s'instal·la al "piset" de Ten sota la benvinguda de Kiko Hernández.

La tercera incorporació és la d'Alberto Guzmán, fins fa poc col·laborador a 'Matiners' juntament amb Adela González i habitual a 'D Corazón' de TVE. La seva sortida de l'espai matinal va coincidir amb l'arribada de Javier Ruiz i la reestructuració del programa. Sorprèn tenint en compte que és un rostre molt lligat a TVE des de fa alguns anys, encara que també s'ha deixat veure per 'La Roca' de laSexta puntualment.