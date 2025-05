Surten a la llum la realitat de la desaparició de Jordi González: va estar en coma

El passat mes de desembre, Jordi González es va acomiadar dels espectadors de 'D Corazón' per vacances de Nadal. No obstant això, des de llavors no hem tornat a veure el presentador a les pantalles. Anne Igartiburu ha presentat en solitari el programa de La 1, davant la inesperada absència del presentador. De fet, inicialment, Jordi González va entrar per videotrucada a 'D Corazón' per aclarir els seus problemes de salut: "Després de 15 dies de vacances, he agafat un refredat. Estic amb mal d'esquena, mal de coll, febre... La setmana que ve en teoria estic allà. Ahir vaig començar a sentir-me fatal... No sé què em va passar ahir, em vaig posar a plorar, a tossir... Sol passar que quan estàs de vacances et poses malalt". Ara, cinc mesos després de la seva desaparició, Jordi González ha concedit una entrevista exclusiva a la revista Semana. A 'Tardear' han revelat el dur titular d'aquesta publicació: "He estat tres setmanes en coma i gairebé perdo la vida".

| RTVE