Ningú esperava el missatge de Terelu Campos als seus antics companys de 'Sálvame'.

Terelu Campos s'ha pronunciat sobre el nou projecte dels seus companys a RTVE.L'esperada arribada de 'La Familia de la Tele' a la graella de La 1 ja té data definitiva: dilluns 5 de maig. Després de dos intents frustrats, el nou programa vespertí aterrarà a la televisió pública presentat per Aitor Albizua, María Patiño i Inés Hernand.

Conscient del potencial mediàtic d'aquesta estrena, Telecinco ha mogut fitxa amb una jugada estratègica. La cadena ha anunciat el retorn de Terelu Campos a les tardes com a col·laboradora de 'Tardear', el programa que comparteix franja amb el nou magazín de La 1. El debut de la filla de María Teresa Campos, però, s'ha endarrerit fins a coincidir amb l'estrena dels seus antics companys, intensificant així la batalla per l'audiència.

Enmig d'aquesta tensió televisiva, Terelu Campos ha trencat el seu silenci en una entrevista amb Diez Minutos. Lluny d'evitar el tema, ha llançat un missatge clar sobre el que s'acosta: "A Telecinco lluitarem i combatrem com hem fet sempre".

| Mediaset

La col·laboradora també ha parlat sobre la seva actual relació amb les cares de 'Sálvame', deixant clar que "no mantinc cap contacte" amb ells. Una distància que s'ha mantingut fins i tot amb l'inici d'aquest nou projecte en una altra cadena. No obstant això, sí que ha tingut un gest de proximitat amb Lydia Lozano, a qui va escriure després de la mort de la seva mare, segons va confessar la pròpia periodista visiblement emocionada.

Més enllà d'aquesta nova etapa com a tertuliana, Terelu Campos no amaga el seu desig de recuperar un paper protagonista a televisió. Encara que desmenteix haver rebut propostes concretes, confessa: "Dels programes, a mi ningú m'ha comunicat res". I afegeix amb il·lusió: "Tant de bo sigui així, em faria molta il·lusió que Mediaset pensés en mi per a alguna cosa més que col·laborar".

La seva frase final no deixa lloc a dubtes sobre les seves prioritats: "Prefereixo un programa de televisió a una parella". Per tant, ha deixat clares les seves intencions de tornar a presentar a Telecinco.