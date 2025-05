Alessandro Lequio sentencia amb una frase el retorn de Terelu a 'Supervivientes'

El retorn de Terelu Campos a 'Supervivientes' continua donant molt que parlar. Una de les últimes polèmiques va ser el repartiment de forma no equitativa d'un premi guanyat en directe. Tot això ha estat debatent-se al plató de 'Vamos a ver'.

"Deíem ahir, Carmen, que per què es fica en aquests embolics si el més fàcil hauria estat fer un repartiment equitatiu", arrencava Joaquín Prat el debat a 'Vamos a ver'. "Ho va sentir així i una altra cosa hauria estat que hagués deixat algun company sense menjar, això no ho hauria fet Terelu mai. Tots sabeu com va ser, ella pregunta a Damián qui ha menjat menys", responia Carmen Borrego.

"Em cansa que es continuï vanagloriant el senyor Pelayo que no parla malament de ningú quan ho fa constantment per l'esquena. És tan fàcil com que, en el moment que passa això, haguessin dit que no els sembla bé, haguessin parlat, Terelu ho hauria entès potser o hauria continuat fent el mateix. Però crec que incendiar tot un equip contra Terelu, que és el que ha fet Pelayo, no em sembla bé", afegia la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Tanmateix, Alessandro Lequio tenia una opinió clara:"Aquí la que enginya és ella, que és provocar un conflicte que no era necessari. Aquesta obsessió que té sempre de quedar bé acabarà sent la seva tomba, perquè el present és el present, el passat és el passat. Ja està". "Ella és així, no és una persona egoista i no va amb aquesta maldat, perquè jo la conec millor que tu", responia Carmen Borrego.

"Ella s'encarrega clarament de deixar en evidència les misèries de Damián quan diu una i altra vegada: per una forquilla, per una forquilla, com dient que és un egoista suprem. I tal quan diu que no s'ha assabentat qui ha menjat més, potser no s'ha assabentat l'últim dia, però la trajectòria del concurs la sabem tots, que Damián ha menjat, menjat i remenjat. No està sent clara, està jugant amb molta avantatge i sap on està disparant, ho té molt clar", opinava Sandra Aladro.

"Està clar que està jugant i remant a favor, que és al que ha anat, però jo vaig pensar que ho va fer segons el que menys havia menjat, però crec que ara li ha fet un vestit a Damián", concloïa el debat Antonio Rossi.