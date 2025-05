Alexia Rivas dona en la clau després de revelar-se l'afer entre Terelu Campos i Escassi

Aquest diumenge els espectadors de 'Supervivientes' no esperaven que sortís a la llum l'affaire entre dos dels seus participants. Terelu Campos i Álvaro Muñoz Escassi van revelar que en el passat van tenir alguna trobada, encara que no van voler entrar en detalls. Això ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver', amb opinions diferents sobre com han tractat el tema a 'Supervivientes'.

"Que sí i té un bon sabor de boca", arrencava el debat Joaquín Prat després d'escoltar les paraules de Terelu. "Això dedueixes tu d'aquests silencis meravellosos", afegia Sandra Aladro. "Terelu, a més, era un pibonazo, sempre va ser de les presentadores guapíssimes i estupenda. Tenia Madrid als seus peus", deia amb força Antonio Rossi.

"Sabeu cronològicament on podríem situar aquesta trobada?", es preguntava Joaquín Prat a 'Vamos a ver'. "Calcula 20 anys o així", deia Antonio Rossi, que decidia "situar-ho després de Vicky Martín Berrocal".

| Mediaset

"Crec que fins i tot abans que Lara i Escassi, va ser primer Terelu i després li va fer un pas. Em crida l'atenció també Carmen, que no sabia si sí o si no. I em van encantar les cares de Terelu, de misteri i no voler confirmar o desmentir, i l'actitud d'Álvaro...", afegia Alejandra Prat.

Per la seva banda, Alessandro Lequio compartia l'opinió d'Antonio Rossi: "Terelu estava molt bé i Escassi disparava a tot i si no va ocórrer hauria d'haver ocorregut. L'important de tot això és que ella s'apunta al joc i això pot ser l'inici de recuperar l'instint sexual que havia perdut".

"Tu entres al joc perquè ha prescrit", deia Joaquín Prat, una opinió que compartia Pepe del Real: "Va a jugar amb ell i amb tots. Terelu està fenomenal que aparegués i viatgi de nou a Hondures perquè mou el vesper. Escassi està callat, però amb això ja tenim una estona més perquè parli".

No obstant això, va ser Alexia Rivas la que es va posicionar en contra d'unes paraules d'Álvaro Muñoz Escassi: "Quan va dir ahir que era molt cavaller i mai deixaria que una dona se li insinués, que perquè una dona se li insinui tampoc significa que deixis de ser un cavaller". "És un home d'una altra època", el defensava Sandra Aladro.

"Jo prefereixo que em tirin els trastos a tirar-los jo, que això de tirar els trastos no m'agrada gaire. Ho entenc, però em va semblar una mica estrany", sentenciava Alexia Rivas.