Terelu Campos dona la sorpresa i torna per una nit a La 1 en plena polèmica

Terelu Campos torna per una nit a La 1. La col·laboradora va abandonar la cadena de males maneres fa poc més d'un any per tornar a Telecinco, on es va incorporar a 'De Viernes'. Ara, en plena guerra contra 'La Familia de la Tele', Terelu Campos farà una aparició com a convidada de 'MasterChef'.

Serà aquest dilluns 19 de maig quan Terelu Campos aparegui a la darrera prova de 'MasterChef', en la qual els davantals negres hauran d'agafar bitllets en una cabina de vent. Cada bitllet representarà un ingredient amb el qual treballaran obligatòriament. El jurat convidarà els aspirants de 'MasterChef Celebrity' Mario Vaquerizo, Terelu Campos, Eduardo Navarrete, María Zurita i Francis Lorenzo.

El millor de la prova per equips aparellarà cada davantal negre amb un convidat, per la qual cosa Terelu Campos tornarà a les cuines de 'MasterChef' per una nit. L'objectiu serà elaborar un plat que aconsegueixi que cadascun dels convidats es reconciliï amb l'aliment que odia. Usaran els ingredients aconseguits a la cabina de vent i l'aliment que avorreix el comensal, camuflant el seu sabor.

| RTVE

D'aquesta manera, Terelu Campos torna per sorpresa a La 1 just quan es troba de nou a 'Supervivientes'. Ho fa, a més, després d'unes paraules fa uns dies contra 'La Familia de la Tele': "Podeu dir el que us doni la gana des de la televisió pública, la de tots, la de tots els espanyols. El que us doni la gana, com us doni la gana".

"Simplement faig una obra de teatre que és una comèdia i és una sàtira. Si voleu rebentar-la, feu-ho. Una altra vegada t'ho torno a dir. El que us doni la gana. Espero que us doni molta audiència. Molta, com la que té la meva cadena", va declarar amb contundència Terelu Campos contra 'La Familia de la Tele'.

Quant a 'MasterChef', abans de la visita de Terelu Campos, els aspirants afrontaran un clàssic en què el temps és clau: les curses, en les quals es juguen el pin de la immunitat. Els millors de cada grup es mesuraran amb la guanyadora de 'MasterChef 10', María Lo, en la qual el jurat farà una degustació a cegues i Los Morancos vigilaran les cuines. Després, 'MasterChef' intentarà conscienciar de la importància d'adoptar animals i el jurat donarà una segona oportunitat a un eliminat amb la repesca.