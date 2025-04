Carlota Corredera revela el convidat que va deixar plantat al 'Deluxe' per Kiko Hernández

Carlota Corredera no sol mossegar-se la llengua quan es tracta de parlar del passat televisiu que va compartir amb molts companys a 'Sálvame'. Aquesta setmana, la presentadora de 'Tentáculos' va tornar a posar sobre la taula una polèmica que, fins ara, no havia sortit a la llum. I és que, en més d'una ocasió, alguns convidats van decidir no acudir al plató del 'Deluxe' per por als atacs de Kiko Hernández.

La revelació va tenir lloc a 'Tentáculos', on Carlota Corredera va relatar com la seva tasca com a directora del 'Deluxe' es veia entorpida pels judicis llançats des del mateix plató. Segons va explicar, en més d'una ocasió es va veure obligada a reorganitzar entrevistes a última hora per culpa del clima que generaven certs col·laboradors. I, en concret, va assenyalar a Kiko Hernández com un dels responsables: "Per culpa d'aquest senyor se'm queien els convidats".

Kiko Hernández va reaccionar de seguida intentant desacreditar aquesta versió amb un taxatiu "això no és cert". No obstant això, Carlota Corredera no va dubtar a refrescar-li la memòria amb un cas específic: el de Julián Contreras. El fill de Carmina Ordóñez havia confirmat la seva presència al 'Deluxe', però va cancel·lar la seva entrevista en sentir-se atacat pels comentaris del tertulià. "Aquest estiu era complicadíssim tancar convidats, però Julián estava d'actualitat en aquell moment i tu el vas posar verd", va recordar.

| Canal Quickie

Lluny de quedar-se en un enfrontament personal, Carlota Corredera va aprofitar per fer una reflexió més àmplia sobre la dinàmica del 'Deluxe'. Considerava incoherent que, des del mateix espai, es critiqués els mateixos personatges que després es buscava asseure per a una entrevista. "Nosaltres tirem pedres sobre la nostra pròpia teulada en criticar les persones que després s'asseien als nostres programes per donar-nos entrevistes de les quals després parlàvem tota la setmana", va dir amb contundència.

Aquestes situacions, segons va confessar, van generar múltiples friccions amb Raúl Prieto i David Valldeperas, qui compartien la direcció del format. La tensió sorgia precisament per permetre i fins i tot fomentar aquells debats que podien posar en risc l'assistència dels convidats al 'Deluxe'.