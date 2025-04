Inés Hernand: 'Belén Esteban a TVE no és el contrari de pagar hospitals públics'

Inés Hernand salta a les tardes de La 1 com una de les presentadores de 'La Familia de la Tele'. La comunicadora es posarà al capdavant d'aquest nou format de crònica social juntament amb María Patiño i Aitor Albizua. Un nou projecte que suma a la seva trajectòria a RTVE, aquest curs després de guanyar 'MasterChef Celebrity' i posar-se al capdavant del Benidorm Fest.

En una entrevista per a TVeo, Inés Hernand ha explicat com afronta el repte de posar-se al capdavant de 'La Familia de la Tele'. La presentadora parla dels límits de l'equip de l'antic 'Sálvame' i del servei públic que aportarà el format.

Com va ser aquell moment en què et truquen per presentar el nou 'Sálvame'?

Aquesta pregunta ja té dues qüestions capcioses que no són així. Em truquen per quedar i m'ho diuen en persona, no és una trucada. A La Osa Producciones, Óscar Cornejo i Adrián Madrid cuiden molt el tu a tu i l'afecte. Se'm van posar els ulls vidriosos. Qualsevol persona que es dediqui a l'entreteniment, li comenten aquests noms i es ve avall.

El segon, mai es va esmentar que això fos un nou 'Sálvame'. Al contrari, crec que intenten desdibuixar-se. Volen un programa d'entreteniment, un magazín de tarda que incorpori una pluralitat de continguts, amb societat i premsa del cor i moltes altres coses. Tindrà moltes capes.

| RTVE

Segons m'han explicat, amb tots aquests col·laboradors, vaig entendre perfectament com podia ser el format. Serà divertit. Ja m'ho va dir Mercedes Milà, la televisió ha de ser imprevisible. Que mai se sàpiga què passarà aquella tarda, perquè això és el meta format. Això sempre ho han fet molt bé Óscar, Adrián i Valldeperas, que han estat sempre a l'avantguarda. Han sabut crear el seu propi ecosistema. Per a mi és un regal poder treballar tant amb els companys, com amb la productora.

Us han explicat quin serà el vostre rol?

Encara no, però puc intuir que cadascú estarà en el que se senti més còmode, anirem testejant i provant. Tots estem com quatre dies, serà rotatiu, per no cremar-nos no fas els cinc de cinc. Serà un programa obert, igual veiem altres col·laboradors agafar protagonisme arribat el cas. És com m'ho imagino, perquè no ens han dit res. Serà una cosa que ens llançaran, reaccionarem i traslladarem la nostra inquietud d'entretenir des del minut u.

Al desembre vas visitar un dia 'Ni que fuéramos'. Aquella visita va poder ser un test per a aquest nou format?

No ho sé, però tant de bo ho hagués estat, però, de ser així, va sortir molt bé. Crec que no, em van venir a buscar amb un mòbil apuntant-me, amb les missions famoses aquestes que tenen. Això és cubisme, és Marina Abramović.

La quantitat de gent jove que connectarà amb la tele és el veritable èxit que pot tenir aquest format. Es parla de la batalla d'audiència contra Jorge Javier Vázquez o Sonsoles Ónega, però el que em sembla fantàstic és incorporar gent nova a la tele. Internet fragmenta, però la tele uneix. Compte perquè una generació ultra revolucionada de sobte això pot ser avantguarda.

| Movistar Plus+

Llavors, voleu ser 'els Broncanos' de la tarda?

Volem ser qui som: 'La Familia de la Tele'. Broncano només n'hi ha un i Belén Esteban només n'hi ha una. En el cas de Broncano crec que la gent que estava acostumada a consumir el digital continua consumint el digital de 'La Revuelta'. Tu veus el sumatori de la seva audiència en competència amb Pablo Motos i, d'acord, potser no ha incorporat tant volum d'espectadors, però sí que ha generat un debat entre la gent jove.

Amb quins companys has sentit un bon feeling de primeres?

Amb Belén Esteban i María Patiño em porto especialment bé, són amb les que més he compartit estoneta. Victor Sandoval és una rialla i amb Chelo García Cortés també, així com de primer moment. És veritat que amb Lydia Lozano i Kiko Matamoros també hi ha hagut rialles, però més conversa amb els quatre primers.

Quin objectiu tens com a presentadora de 'La Familia de la Tele'? Et mossegaràs més la llengua o et desmelenaràs? Veurem una altra Inés Hernand?

Sóc qui sóc, em costa dissociar-me de mi mateixa perquè em dissociaria massa. El propi format proposa una cosa divertida, humorística, més d'entreteniment, així que pot produir-se "l'efecte 'MasterChef'". Que la gent digui: "Ai, que divertida. És una mica rojilla, però jaja".

| RTVE

Et poses al capdavant de 'La Familia de la Tele' havent gravat 'Pasa Sin Llamar', que ni tan sols ha vist la llum.

Tots els formats que tenen pluralitat o coralitat de presentadors requereixen d'un temps d'adaptació, d'entendre què es vol explicar. A partir d'aquí, ho afronto bé. Lamento que no hagi vist la llum, no sé si la veurà en algun moment, però no és la meva decisió. Jo ho vaig viure divinament.

En aquest cas, 'La Familia de la Tele' serà en directe

Això serà senzillament la meva tomba. Jo en consulta parlamentària continua[Rialles]

El gran conflicte és que a TVE no es pot fer el que es feia a 'Sálvame'.

Entenc el debat i m'imagino que estaran treballant-hi perquè no passi. En qualsevol cas, la tasca del presentador serà conduir que no passi, que no es desmadri o no permetre certes actituds o converses. Això va de la mà amb la feina d'un director, com passa en tots els directes. Si em desmadro jo, i això em dona bastanta tranquil·litat, hi ha persones igual de vehements que poden dir: "Si us plau, que algú li digui a aquesta noia que deixi d'embolicar-se i hipotecar els seus propers 35 anys de cotització".

| RTVE

En acceptar aquest projecte et vas assegurar que es controlarien aquestes situacions o ho dones per fet en tractar-se de TVE?

Hi ha moltes coses que es firmen i després no es compleixen i altres que es compleixen sense signar-se. Tinc unes directrius i una línia editorial personal que és clara i porto a terme des que tinc 13 o 14 anys. Hi ha coses que m'he qüestionat, revisat o que corregeixo sobre la marxa si són subjecte de revisió.

Al nivell en què estarem, el d'un programa d'entreteniment, no crec que entrin en confrontació. Imagina't que surt el tema de la gestació subrogada. Doncs jo allà puc dir: 'Aquesta és la meva opinió personal i la dic en el meu nom'. Com el contrari al debat és una dictadura, podem posicionar-nos o esmentar certes coses en cas de no estar d'acord. En principi sento que és un programa bastant lliure, que han acceptat propostes i hi ha versatilitat al respecte.

Què li diries a aquella gent que està en contra que es destini diners públics a contractar els que van ser rostres de 'Sálvame'?

És un debat tan complex... Tu has de tenir molta consciència del públic i jurídic per atacar això i que sigui la major de les teves preocupacions. Primer, has d'entendre què és la Corporació RTVE, com s'aconsegueix entrar-hi. Com fins i tot les persones que estem elegides per estar-hi no estem adscrites a cap tipus d'ideologia o som afins a un grup de productores. Es postulen, són licitacions, coses que es voten. Sens dubte, si creus en el públic, no hi ha res més democràtic.

| RTVE

Si estàs en contra, doncs alguna cosa hauràs de fer per intervenir. Jo estic en contra dels fons voltor i l'altre dia vaig anar a manifestar-me en contra. El debat no és tan reduccionista, no és què opines que li paguin diners públics a Belén Esteban. Belén Esteban no és el contrari a pagar hospitals públics. Per aquí comencem que els diners dels hospitals públics són uns diners destinats a la comunitat autònoma i té a veure amb la governança de l'autonomia, fins que no és una incidència directa.

Aitor Albizua deia que l'entreteniment també és un servei públic...

Sens dubte, en totes les seves facetes. El promoure, en general, espais de debat, en què es representin diferents realitats, varietats i discursos, amb diferents edats, fomenta alguna cosa que pot estar en carència en el moment que estem vivint. El digital fragmenta en moltes ocasions i la televisió uneix, ja ho he comentat

No tenim el propòsit de fotre a ningú, ni de fer patir a Inda. Volem que tots gaudim de l'entreteniment de tarda. I això està subjecte a un contracte, per la qual cosa si no es compleix amb la dada d'audiència ens n'anirem, com molts voldrien, al SEPE.

Se us ha posat aquesta dada de tall?

Crec que es posa en tots els contractes, és una audiència de tall, però no ho tenen tots. Desconec la nostra. Ho dic per altres contractes d'altres projectes. Igual ni s'ha posat i això és "Corrupció a Miami".

| RTVE

Guanyareu a Jorge Javier Vázquez i a Sonsoles Ónega?

Jo sóc molt competitiva, com bona taure. No sé què passarà, al final a Sonsoles Ónega porta ja molt de temps. Sigui el que sigui, jo ho viuré pensant que estic fent el millor que puc. Sempre que facis el millor que pots no et pots frustrar. Ho viuré amb tranquil·litat, que és el que em caracteritza.

Et preocupen les crítiques en l'àmbit polític?

Quina por vaig a tenir jo si cada vegada que esternudo tinc un titular. Estic molt tranquil·la, crec que quan hi ha veritat, la gent ho respecta molt. Els professionals caiem en l'error d'infantilitzar l'audiència. Si ofereixes una cosa de qualitat, divertida, que és un disbarat, la gent es deixarà portar per això. Si algú ho critica, 'La Familia de la Tele' és un producte subjectiu, com ho és tot el relatiu a l'art, s'acceptarà amb afecte. El que em molestaria de veritat són les crítiques 'per la cara', com està havent-hi ja.

Hi ha debats en què no entraré, ni amb certs partits o personatges polítics perquè no m'agrada. El polític que es dediqui a fer política i a lluitar pels interessos dels ciutadans. Que faci això i que deixi de ficar-se en altres coses. Igual que jo no em fico i em fico en l'humor, el social i l'antropològic, però en altres coses no.