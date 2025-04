'Tentacles' de Carlota Corredera es revoluciona a Ten amb un canvi d'horari

A partir del pròxim dimarts 22 d'abril, 'Tentáculos', el nou programa de Carlota Corredera a Ten, s'adapta a un nou horari. Després de tres setmanes en antena amb audiències irregulars i canvis en els continguts, l'espai amplia la seva presència a la graella amb dos blocs diferenciats. A partir d'ara existirà 'Tentáculos' Sobremesa, que s'emetrà a les 13:55h, i 'Tentáculos' Prime Time, que ocuparà la franja de les 20:30h.

Recordem que les tres hores diàries de 'Tentáculos' inicialment estaven dividides en dos grans blocs temàtics que abordaven continguts d'actualitat i entreteniment. El primer d'ells, anomenat "Chismes & Tele" se centra en les últimes novetats del món de l'espectacle i la televisió. El segon, anomenat "Crime & Life", comptava amb la col·laboració d'un equip de periodistes i advocats, incloent reportatges d'investigació, però va ser cancel·lat la setmana passada després de les males audiències.

D'aquesta manera, el canvi d'horari va ser anunciat per Carlota Corredera, que va deixar clar que la programació de 'Tentáculos' s'alinearà de manera estratègica amb l'estrena de 'La Familia de la Tele' a La 1. Aquest programa, produït també per La Osa Producciones Audiovisuales, serà emès de 15:50h a 16:50h i de 18:40h a 20:30h. A més, tot apunta que entre els dos blocs hi haurà una emissió especial a RTVE Play.

| TEN TV

Segons Carlota Corredera, 'Tentáculos' Prime Time aprofitarà per comentar els esdeveniments més destacats viscuts a 'La Familia de la Tele'. Per tant, es descarta que sigui gravat, com va ocórrer en les seves primeres emissions. L'equip treballarà en directe en les dues franges per intentar enganxar al màxim els espectadors de Ten.

'Tentáculos', que va començar la seva trajectòria el 26 de març, ha registrat un 1% de quota de pantalla, assolint una mitjana de 105.000 espectadors. La xifra, per tant, està per sota de la mitjana de Ten, que va mesurar al març un 1,3% de quota de pantalla. 'Tentáculos' va aconseguir la seva millor dada el 27 de març, amb un 1,9% i 122.000 espectadors, mentre que el seu pitjor registre es va produir aquest dilluns 14 d'abril, amb un 0,5% i 54.000 seguidors.