Aitor Albizua: 'Confio que 'La Família de la Tele' ha arribat per quedar-se'

Aitor Albizua torna a les tardes de La 1 com un dels presentadors de 'La Familia de la Tele'. El periodista es posarà al capdavant de aquest nou format de crònica social juntament amb María Patiño i Inés Hernand. Un nou projecte que arriba després del gran èxit a La 2 de 'Cifras y Letras', concurs que seguirà compaginant.

En una entrevista per a TVeo, Aitor Albizua ha explicat com afronta el repte de posar-se al capdavant de 'La Familia de la Tele'. El presentador parla dels límits de l'equip de l'antic 'Sálvame' i del servei públic que aportarà el format.

Et imaginaves treballar amb icones de la televisió com Belén Esteban o María Patiño?

No, però com no m'imaginava treballar a la televisió. Que la casa en la qual estàs aposti per tu és un orgull i és un privilegi. L'altre dia vaig recuperar un titular que algú havia tret quan jo vaig arribar a 'El Comodín de La 1' i el titular era així com "em veig presentant el 'Sálvame' del futur", sense saber que hi hauria un 'Sálvame' del futur, ni que això passaria.

Quins consells els has donat als teus companys ara que arriben a la televisió pública?

No els he donat cap, però els diria que continuïn sent i continuïn fent el que estan fent, que té cabuda a la tele pública. Molts d'aquests clixés que tenim al cap del que és blanc, del que no es pot fer a TVE, crec que últimament hi ha hagut molts projectes que cap de nosaltres pensàvem que els veuríem i han estat. Ara sumem 'La Familia de la Tele' com una cosa més del que ve.

Efectivament són molts dels rostres de 'Sálvame' i, a més, de manera meritòria, però com un altre programa, en una altra cadena. Diria que continuïn mantenint aquesta genuïnitat i aquesta naturalitat en el que ells són, però és el que ens ha encantat a molta gent.

A TVE sempre es parla de formats de servei públic. Com definiries 'La Familia de la Tele' i què pot oferir de servei públic?

Crec que l'entreteniment és un servei públic i el fet només de tenir un programa en directe en el qual poder cobrir a nivell informatiu o a nivell cultural qualsevol cosa que estigui passant en directe, més enllà de la feina que fan els serveis informatius i el Canal 24 hores, és la llet. Crec, a més, que es pot divulgar d'una manera entretinguda, d'una manera graciosa.

Parlarem de nutrició, de salut, de la crònica social del dia a dia, d'actualitat, d'esport... El servei públic transcendeix més enllà del part del temps, de les notícies del dia o de la informació de la direcció general de trànsit. Fins i tot el servei públic és un plaer culpable. La gent es portava amb 'Sálvame' les mans al cap, però tothom sabia el que havia passat en el programa anterior.

Però s'hauran de mossegar la llengua amb molts temes...

Hi ha una cosa que caracteritza els formats anteriors que estaven fent és la genuïnitat i la naturalitat i això a TVE es pot tenir perfectament.

L'equip de 'Sálvame' i 'Ni que fuéramos' sempre ha estat una família, que s'estima, però també discuteix. Com ho portaràs com a part del nou equip que no us coneixeu?

Això anirà sorgint, perquè, al marge d'una professionalitat que jo la dono per feta, per descomptat, moltes coses que des de casa també s'identifiquen com una picabaralla completament personal, després és show televisiu. Jo confio en la professional i després confio en la química del que vagi sorgint. No és una cosa que em preocupi a priori.

Sí he notat evidentment que és un equip que es coneix des de fa molt de temps i he de dir que la rebuda per part de tots, aquestes abraçades sinceres, ho estic notant des del principi. Com en una família ha d'haver-hi de tot, doncs igualment també ha d'haver-hi algú que digui: tampoc és per tant, anem a cuinar una mica. Jo potser de sobte sóc una mica dramàtic, però a priori no ho sóc.

Com portes el fet que en dos anys pugui haver-hi un canvi de Govern i puguin fulminar el programa?

Jo fa dos mesos no m'imaginava aquí. Vinc de posar una rentadora de blanc aprofitant que feia bon temps i penjar-la. Efectivament la política té la seva incidència en les decisions que es prenen a la televisió pública, però no és sa estar pensant en les conseqüències. Confio en la professionalitat i en que 'La Familia de la Tele' ha arribat per quedar-se.