Mercedes Milá revela el seu nou projecte a RTVE: 'Tornarè en petit'

'59 segons' va tornar aquest dimecres amb la més pura actualitat. Un programa en el qual els temes més importants per a la societat espanyola són exposats en una taula de debat i els experts opinen sobre l'esdevenir nacional. Aquesta setmana s'ha abordat el judici de Luis Rubiales, la pel·lícula de 'El 47', nominada als Goya, i la visita de Mercedes Milà.

La periodista, entrevistada per Gemma Nierga, va parlar de política, salut mental i televisió, deixant alguns titulars bomba amb la seva opinió sobre diverses persones. També va compartir confessions i va parlar del seu futur professional.

D'aquesta última qüestió, va revelar que aviat la veurem de nou a televisió. La seva última aparició al capdavant d'un programa a TVE va ser el 2023 amb 'No sé de què em parles', al costat d'Inés Hernand. En el seu retorn, ha confessat que ho farà de manera discreta.

"Tornar en petit perquè no estic en condicions per ser la Milà que era. He de fer alguna cosa que sigui petita", ha confessat la comunicadora. Pel que fa al format que li agradaria portar a la petita pantalla, ha revelat que la seva il·lusió és entrevistar persones sàvies per tota Espanya.

| RTVE

"El meu somni ha estat preguntar a persones sàvies i la majoria són grans. M'agradaria buscar-les per Espanya i parlar amb elles. Amb calma i amb silencis. Això m'encantaria". Una faceta més calmada per a Mercedes Milà després de presentar durant 16 edicions 'Gran Hermano': "No m'agradaria entrar en un plató i barallar-me".

També va assegurar que el seu nou projecte agradarà a José Pablo López, director de RTVE, especialment després dels recents canvis a la televisió pública: "Tinc un afecte a José Pablo i encara que no l'he vist des que és el cap de la tribu, jo sé que aquestes coses li agraden. Serà un programa que no serà excessivament car, però serà bonic de fer", va continuar explicant sobre el projecte que vol fer a Televisió Espanyola.

En àmbits d'audiència, aquest últim programa de '59 segons' amb Gemma Nierga es queda en un 2,4% i 288.000 telespectadors en el seu salt a La 2.