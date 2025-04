L'arriscada estratègia de RTVE que afecta l'emissió de 'La Revuelta'

La 1 ha sorprès aquesta setmana amb un inesperat moviment en la seva programació nocturna. En lloc d'emetre reposicions de 'La Revuelta', com molts esperaven per aquesta Setmana Santa, s'ha optat per treure del calaix dos lliuraments inèdits del programa de David Broncano. Van ser gravats fa mesos com a "pla B" en cas d'imprevistos en la producció, però han acabat veient la llum en ple prime time.

L'estratègia es va saldar amb resultats desiguals davant de 'El Hormiguero'. Dilluns, David Broncano va aconseguir captar l'atenció de 1.504.000 espectadors (12,1%), davant dels 1.529.000 (12,2%) que van optar per Pablo Motos. No obstant això, en el tram en què ambdós programes van coincidir, va ser 'La Revuelta' qui es va imposar. Dimarts, però, el lideratge va ser per Antena 3 tant en l'audiència total (10,4% davant de 9,8%) com en el tram compartit (10,4% davant de 10,1%).

La decisió més cridanera arriba aquest dimecres i dijous, quan TVE recorrerà no als seus episodis més exitosos, sinó a dos dels lliuraments menys vistos en la història del programa. Ambdós es van emetre originalment en late night, passada la mitjanit, i amb audiències força discretes.

Aquesta nit, dimecres 16 d'abril, es reposarà el programa emès el passat 16 de gener, que va començar a les 00:10h. Va comptar amb Fernando Arrabal i Carolina Yuste com a convidats, i tan sols va aconseguir reunir 699.000 espectadors, amb un 13,6% de quota. Fins al moment és el programa menys vist en la història de 'La Revuelta'.

Demà dijous li tocarà el torn a un lliurament més recent: el de l'1 d'abril, emès en el seu moment també en late night arran de la pròrroga en un partit de Copa del Rei. Amb Álvaro Cervantes i Miriam Garlo com a convidats, el programa va assolir els 709.000 espectadors (12,1%).

Després d'aquest parèntesi, 'La Revuelta' i 'El Hormiguero' tornaran a la normalitat dilluns 21 d'abril, amb nous lliuraments i el focus de nou en la batalla per l'audiència. Pablo Motos parteix amb avantatge, ja que encadena deu setmanes liderant sobre Broncano.