Gir en les audiències amb la caiguda de 'Y ahora Sonsoles' davant 'El Diario de Jorge'

Les audiències estan canviant en la franja vespertina. Des que Telecinco va fer moviments a la seva tarda, canviant l'ordre de 'Tardear' i 'El Diario de Jorge', a poc a poc el públic ha anat connectant amb els dos espais. No obstant això, el gran damnificat d'aquests canvis ha estat 'Y ahora Sonsoles', que cada vegada es troba més vegades per sota del doble dígit.

De fet, això ha tornat a passar aquest dilluns 14 d'abril, quan 'Y ahora Sonsoles', sense Sonsoles Ónega com a presentadora, ha marcat un fluix 8,7% de quota i 659.000 espectadors. Tot i comptar amb el bon coixí de 'Sueños de Libertad' (12,2% i 1.090.000), el magazine ha estat gairebé quatre punts per sota de la mitjana d'Antena 3 (12,5%) en el dia. Just després, a més, també arrasa en audiències 'Pasapalabra' amb un gran 19,1% de share i 1.755.000 telespectadors.

No obstant això, amb aquest mal resultat en audiències, 'Y ahora Sonsoles' no ha pogut contra 'El Diario de Jorge', que ha liderat la seva franja amb un bon 11,4% i 848.000. Per tant, l'espai de Jorge Javier Vázquez està 1,6 punts per sobre de la mitjana diària de Telecinco, que s'ha conformat amb un 9,8% de quota mitjana. Just abans, 'Tardear' no ha tingut la mateixa sort en estar per sota del doble dígit amb un fluix 9,5% i 781.000 fidels. Així mateix, ha tancat la tarda de Telecinco 'Reacción en Cadena' amb un fluix 8,6% i 774.000 espectadors.

| Atresmedia

A més, ni 'Y ahora Sonsoles', ni 'Tardear', han pogut contra 'La Promesa', que ha liderat àmpliament la seva franja amb un estupend 13,1% i 1.040.000 espectadors a La 1. Per la seva banda, la segona setmana de 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora funciona en audiències a La 2 amb un 3,8% i 308.000.

D'aquesta manera, amb tots aquests resultats, queda clar que el públic ha aconseguit connectar amb 'El Diario de Jorge' nou mesos després de la seva estrena a Telecinco. No obstant això, molt aviat arribarà a la tarda un nou espai que podria tornar a alterar les audiències de la franja. Es tracta de 'La Familia de la Tele', el nou espai amb els antics col·laboradors de 'Sálvame', que s'estrenarà el pròxim 22 d'abril.